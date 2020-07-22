瑞信料中石油、昆侖能源短期內分拆天然氣管道業務　給予跑贏大市評級

▲ 瑞信給予中石油、昆侖能源「跑贏大市」評級。

瑞信預計中石油 （00857） 和昆侖能源 （00135） 短期內將分拆天然氣管道業務，加上隔夜油價升，截至下午2時30分，中石油急升約6%，最新報價2.83元；昆侖能源勁漲逾12%，報6.24元。

瑞信給予中石油、昆侖能源「跑贏大市」評級，目標價分別為3.6元和8.5元。

該行認為，中國國家管網公司分拆項目已經正式啟動，中石化冠德 （00934） 已率先公布交易詳情，分拆時機令市場頗意外，預計中石化和昆侖能源有可能在短期內公布分拆細節。

瑞信認為，中石化冠德交易為現金32億元人民幣，按此估算，相當於市帳率1.43倍，相當於2014年榆濟管道注入時的估值，高於市場預計1倍的市帳率。

因此，該行預期，中石油及昆侖能源的管道分拆估值由市場因素推動，並非1倍市帳率，同樣交易或會以現金進行。料9月底交易完成。

相關文章：【油價走勢】國際油價漲逾2% 油股急升中石油升半成昆侖升1成

三桶油已聘投行 為分拆逾3000億元油氣資產予國家管網公司做準備

【三桶油】國家油氣管網公司：「三桶油」管道業務劃轉定於9月底

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁