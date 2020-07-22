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瑞信料中石油、昆侖能源短期內分拆天然氣管道業務　給予跑贏大市評級

即市財經 14:47 2020/07/22

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瑞信給予中石油、昆侖能源「跑贏大市」評級。

瑞信預計中石油 （00857） 和昆侖能源 （00135） 短期內將分拆天然氣管道業務，加上隔夜油價升，截至下午2時30分，中石油急升約6%，最新報價2.83元；昆侖能源勁漲逾12%，報6.24元。

瑞信給予中石油、昆侖能源「跑贏大市」評級，目標價分別為3.6元和8.5元。

該行認為，中國國家管網公司分拆項目已經正式啟動，中石化冠德 （00934） 已率先公布交易詳情，分拆時機令市場頗意外，預計中石化和昆侖能源有可能在短期內公布分拆細節。

瑞信認為，中石化冠德交易為現金32億元人民幣，按此估算，相當於市帳率1.43倍，相當於2014年榆濟管道注入時的估值，高於市場預計1倍的市帳率。

因此，該行預期，中石油及昆侖能源的管道分拆估值由市場因素推動，並非1倍市帳率，同樣交易或會以現金進行。料9月底交易完成。

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香港股票 中石化冠德（00934） 昆侖能源（00135） 分拆 石油 天然氣

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