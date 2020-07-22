【財務自由】華爾街傳奇李佛摩　三大投資智慧　避開市場圈套

為了早日財務自由，提早退休不用工作，不少香港人積極投資股票，在股海進進出出。港股今年經歷新冠肺炎疫情曾大幅波動，近月則受新經濟股帶動而一度重上26000點。各位投資者今年來戰績如何？會否常常受市場氣氛影響投資決定？

美國華爾街傳奇投資者傑西‧李佛摩（Jesse Livermore，1877-1940），一生大起大落，曾投資失利三度破產，其後均能東山再起。他曾經說過：「沒有紀律、沒有清晰的策略和計劃，只會落入市場種種情緒圈套。」

1907年大跌市，他憑沽空單日大賺300萬美元，銀行家J.P摩根親自致電請求他停止沽空，其後股市因李佛摩大手平倉而止跌，李佛摩從此聞名於世。此外，他又準確預測了1929年股災，提前部署沽空，大賺1億美元，而當時美國一年稅收僅42億美元。

1.檢討投資失利因由

以為李佛摩的時代離我們很遠，沒有參考價值？事實上，他嚴守的投資戒律仍歷久不衰。例如各位散戶每次投資損手後，有沒有自我檢討？李佛摩曾說：

每次賠錢時，我都會試著找出自己賠錢的原因。

2.嚴守紀律止賺止蝕

李佛摩又認為，若本金損失10%，便應立即止蝕，千萬不要向下溝貨。相反，若他大賺一筆，會把50%賺幅套現離場，因投資者在升市時往往貪勝不知輸，跌市則愈跌愈溝貨，淪為蟹民。

沒有紀律、沒有清晰的策略和計劃，投機客會落入市場中的種種情緒圈套。

3.做足功課拒絕貼士

除了技巧，當然少不了他個人特質的配合。李佛摩投資前會做足功課，爲了掌握政經局勢，他從早上6時起床讀報，了解世界正發生的事，並扣合市場局勢，得出交易的靈感。李佛摩最不喜歡聽股市内幕消息，認爲這會影響他投資思路的雜音。

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