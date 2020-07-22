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【樓市現象】穗禾苑位處沙田名校網戶戶擁露台 單位呎價未過萬仲平過天水圍樓?

股樓投資 15:07 2020/07/22

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疫情再轉差，市場上減價個案又再增加，買家遇心儀單位加快步伐入市，最近火炭穗禾苑錄得一宗成交，呎價低於1萬元，事實上，穗禾苑位處沙田91名校網，屋苑設計也獨特，曾獲取香港建築師學會設計獎項，而單位也戶戶擁露台，現時天水圍嘉湖山莊實用面積呎價已達1.1萬元，為何穗禾苑呎價卻如此低水?

【新盤出撃】無礙疫情惡化發展商照賣樓 屯門新盤御海灣鐵定周六開售


最新錄得的成交為穗禾苑詠茂閣(G座) 中層09室成交，單位實用面積472平方呎，2房間隔，座向西面，望山景，世紀21陽光物業區域經理陳世民表示，單位原叫價475萬元，放盤13日，減價10萬元或2.1%，最終獲外區租客以465萬元承接，實用面積呎價9,852元。陳世民指，是次成交創同類單位自5月來的低位。據了解，原業主於2001年10月購入上址，當時作價68萬元，持貨近19年至今將單位沽售，賬面獲利397萬元，單位期內升值5.8倍。

【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區


建於1980年的穗禾苑，樓齡已有40年，是本港第一代的「居者有其屋」，屋苑由知名建築師木下一（James Kinoshita）設計，曾於1981年獲香港建築師學會Silver Medal大獎，物業擁風車型設計結構，採光及通風一流。屋苑的優勢，是位處沙田91校網，內有三間著名小學，包括是培基小學、浸信會呂明才小學（簡稱一呂）及浸信會沙田圍呂明才小學（簡稱沙呂），過去多年都是區內升中派位最優秀的學校。

 

【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億? 呢位九龍塘長情業主用47年話你知


不過，由於位於山上的穗禾苑，屋苑位置頗為「吊腳」，住客需要在火炭或沙田港鐵站轉乘小巴或巴士才可抵達屋苑。屋苑設有九座，分為一、二期，其中第一期一帶有較多商店，第二期則位於較高位置，要經過天橋或升降機才可前往。穗禾苑的其最大的特色，是每三層樓才有電梯到達，升降機內的按鈕只有2樓、5樓、8樓、11樓等，物業並以錯層式分佈，故升降機不能直達所有單位，部份單位需上落半層甚至1層樓梯，有升降機直達的樓層，單位樓價一般貴10%左右。

 

【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊


陳世民表示，雖然穗禾苑不是層層有升降機直達，屋苑位置也不算便利，但由於屋苑呎價一向較低水，一向深受上車客捧場，他指：「穗禾苑472平方呎兩房單位的樓價只是400餘500萬元，但沙田第一城同類兩房單位的叫價已達700萬餘800萬元，穗禾苑價錢相對來說十分吸引。」他指出，現時屋苑約有400個放盤，業主的議價幅度只有2%至3%左右，每呎平均叫價約10,500元，其中有升降機直達的單位、或有裝修，又或者方向較好，如向東望河景的單位，呎價一向較高，想找呎價低於1萬元的單位，可從升降機不直達的樓層，或向西望山景的單位有較多選擇。

 

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撰文 : 陳詠妍

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