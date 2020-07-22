【新冠疫苗】已有「現成疫苗」？卡介苗正作第三階段測試

新冠肺炎在全球蔓延，全球各地多間藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗應對。美媒報道指，有4種新冠疫苗處於快將或正在展開第三階段、即最後階段大規模臨床測試，當中有一種新冠疫苗是「現成疫苗」，澳洲有機構正研究，卡介苗作為新冠疫苗的成效。

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澳洲墨爾本梅鐸兒童研究所（Murdoch Children's Research Institute）自3月起，開始研究卡介苗在新冠肺炎的預防效能。

4,000名澳洲醫護人員參與研究，一批接種季節性流感疫苗和卡介苗，另一批僅接種流感疫苗。

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梅鐸兒童研究所傳染病研究主管柯蒂斯（Nigel Curtis）指出，接種卡介苗可以增強其免疫系統，從而可以令人們更能抵抗各種不同病毒及細菌。

醫學論文檔案網（medRxiv）4月亦有研究顯示，強制公民接種卡介苗的國家及地區，新冠肺炎確診及死亡人數往往較少，包括日本及南韓。

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據《紐約時報》報道指，針對卡介苗的研究已到了第三階段的臨床測試。在此階段，科學家會把卡介苗接種予數以千計的人，並觀察有多少人被感染。這階段測試可以確定卡介苗是否能預防病毒。

卡介苗是一種預防肺結核的疫苗，在1921年首次接種於人體上，香港的新生嬰兒普遍都會接種，以有效地預防肺結核引起的嚴重併發症。

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責任編輯：楊心悅