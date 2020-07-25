永明金融招攬科技人才　新部門員工料過百

▲ 永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣稱，成立ADO部門並非要讓公司成為一間科企，但數碼轉型將是長期的人力戰略，為下一個危機來臨作好準備。

香港永明金融特設新部門Agency Digital Office（ADO），積極引入敏捷式開發（Agile Development），鼓勵員工以新方法及新觀念，跨域團隊合作，加快研發電子產品。其首席市務及數碼策略總監馮婉欣稱，團隊仍在招聘中，料至2021年，香港、印度及菲律賓的員工將超過100人。

【數碼營商】永明金融新部門 「敏捷管理」加快產品開發

面試見現職同事 獲聘須培訓

她表示，應徵者過去的工作經驗，是重要的考慮因素。「雖然熟悉軟件開發並非入職的必要條件，但從事過數碼相關工作，如客戶體驗設計等，就肯定獲加分。」

此外，由於Agile極講求團隊協作、獨立決策，故應徵者面試時，亦需與在職同事見面。「看看大家有沒有feel，如果夾到，對雙方都有好處。而新人獲聘後，會先接受培訓，起碼要對敏捷式開發有基本概念，才能了解日後工作。」惟她歎科技人才難求，建立一個團隊，至少需時3至4個月。

▲ 永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣指，ADO是其中一個全球戰略計劃，帶領公司數碼化，而旗下理財顧問將是重點支援的對象，所開發的解決方案，會用來促進業務發展。

企業敏捷轉型市場 料2026年近5千億

市場調查機構Allied Market Research發表最新報告預計，至2026年，全球企業敏捷轉型服務市場將達638.3億美元（約4,947億港元），複合年增長率為19.5%。

傳統的瀑布（Waterfall）軟件開發模式，從產品研發至產出，每階段須先作系統分析及擬定時間表，以減少因步驟出錯，而造成的重大經濟損失。Agile一改這種「由上至下」的作業模式，強調靈活、減少浪費、產出迅速，在產品需求、設計、開發、測試時，可按需要更改流程，從而形成一個循環，以快速、持續地完成短期目標。

企業宜評估計劃目標、所涉獵的範疇、所需人力資源及預算等，選用最適合的開發模式。

記者、拍攝：姚慧儀