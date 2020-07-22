【數碼營商】永明金融新部門　「敏捷管理」加快產品開發

▲ 永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣預料，敏捷式（Agile）管理將成為新常態，幫助企業加快數碼轉型。

本港第三波新冠肺炎來襲，經濟備受打擊，不少企業乘機推動數碼變革，捕捉新商機。香港永明金融上月設立新部門Agency Digital Office（ADO），引入敏捷式（Agile）管理模式，透過縮短開發循環，加快將創新方案及產品推出市場。

該公司首席市務及數碼策略總監馮婉欣透露，去年11月開始部門的籌備工作，總投資額達7位數字加元。以香港作為ADO的首個試點，主要是看中本地客戶及理財顧問對科技接受程度高。「ADO是其中一個全球戰略計劃，帶領公司數碼化，而旗下理財顧問將是重點支援的對象，所開發的解決方案，會用來促進業務發展。」今年首季，永明個人人壽保險的年度化保費，就有7成來自理財顧問。

▲ 馮婉欣指，ADO將考慮開放應用程式介面（API），允許第三方連接機構的內部系統，毋須獨自開發每個解決方案，減低轉型成本外，也使產品快速回應市場（Time to Market）。

為縮短新產品開發周期，新部門將採取Agile工作模式，即工作細分化。實際運作上，Scrum是Agile方法的著名「框架」，一個Scrum Team大概分成3個主要角色：Scrum指導教練、產品負責人和開發人員。

她解釋，「每個Scrum團隊會有兩名經理，一個來自商業背景、另一來自資訊科技範疇，以平衡營銷及技術需要；下面則有顧客體驗設計（CX design）人員、編程軟件設計師、數據分析師等，人數上限為9人，以維持小組靈活、高效的生產力。」

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靈活公共空間 增員工流動性

同時，每個團隊也有一名指導教練，以了解整個團隊的狀態和工作進度，提高透明度。她表示，在固定的每日站立會議（Daily Scrum Meeting）上，教練聽取簡報後，將針對每人的工作困難，提出改善建議。為此，辦公室特意提供更多公共空間，包括牆身全配備白板、隔音會議室、高桌座椅等。

▲ 由於ADO部門須每天開會，跟進產品的開發進度，故辦公室增設大量共享設施，方便員工聚首。

目前菲律賓及印度辦公室亦提供後端（Backend）技術支援，連同香港已聘用逾30人。團隊麻雀雖小卻五臟俱全，變得容易管理，可用最低成本，快速完成最簡可行產品（Minimum viable product，MVP），並用最快速度放到市場上測試是否可行。

首推退休儲蓄產品 助客戶投資

頭炮產品最快11月登場，與該公司最主力的退休儲蓄項目有關，她稱：「退休儲蓄通常有一個目標金額，但客戶只收一份年度報告，未必了解所投資的基金表現有否達標，該產品將有助顧問分析每年進度，從而幫客戶調整投資策略。」

馮婉欣強調，連番舉動並非要讓公司成為一間科企，但數碼轉型將是長期的人力戰略，為下一個危機來臨作好準備。

記者、拍攝：姚慧儀