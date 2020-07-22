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【電動車電池】Model 3、Model Y將通用電池　料有助Tesla降低生產成本

科技 14:30 2020/07/22

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有消息指Model 3和Model Y電池組將統一規格，成為通用產品，能有效降低Tesla的生產成本。

Tesla Model Y 是一款純電動的中型SUV，雖然是基於Model 3的小型房車開發而成，但實際上兩款車的電池組並非完全相同。據悉，其主要原因是Tesla及其電池供應商Panasonic針對Model Y的需求，特別作出一系列改良，導致兩個車款的電池無法通用。日前，有消息指Model 3和Model Y電池組將統一規格，成為通用產品，能有效降低Tesla的生產成本。

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據外媒透露，Tesla將通過改進Model Y的電池，並帶到Model 3當中，讓兩者的電池組在短期內可以通用。不過在現階段，此計劃僅限於美國製造的車輛，並不適用於中國內地寧德時代在中國上海超級工廠製造的磷酸鐵鋰電池。另外，Model Y中的熱泵也將被裝置入Model 3中，使Model 3的加熱效率更高。

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假若Model 3和Model Y成功共用電池組，相信能夠有效降低Tesla的生產成本，不過外界只形容很快會推行有關安排，不過就未有透露具體的實行日期。

責任編輯：施雯雯

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