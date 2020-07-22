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【騰訊股價】瑞銀升騰訊目標價至650元 潛在一成半升幅

即市財經 14:00 2020/07/22

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瑞銀升騰訊目標價至650元。

港股部分新經濟股今天回落，騰訊 （00700） 現挫1.15%。券商瑞銀看好騰訊下月公布的第二季業績，相信手遊收入表現繼續強勁，給予「買入」評級，升目標價至650元，按昨日收市價564元計算，有逾一成半潛在升幅。

瑞銀認為，即使內地第二季逐漸復工復學，但手遊的表現仍未被削弱。料騰訊次季手遊收入將按年增長45%至321.9億元（人民幣，下同），社交媒體業務收入按年上升21%至251.67億元，廣告業務收入按年增加8%至177.19億元，金融科技業務收入按年增長30%至297.54億元。另外，估計第二季非通用會計準則淨利潤按年上漲23%，達289.29億元。

該行對騰訊下半年表現感到樂觀，騰訊將在中國推出DnF手遊版、海外市場發布手遊《英雄聯盟：激鬥峽谷》和電腦遊戲《Valorant》。

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