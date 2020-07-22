Facebook成立新團隊 研究FB、Instagram算法是否涉種族歧視

▲ Facebook遭逾百企業杯葛後，傳成立新團隊，研究FB、Instagram種族歧視問題。

為響應美國「停止利用仇恨賺錢」運動，超過160間企業自7月起停止在Facebook（美：FB）落廣告。外媒最新報道，Facebook正成立新團隊，研究Facebook及Instagram等主要社交平台的種族歧視問題，包括平台的AI算法是否對黑人、西班牙裔及其他弱勢群體造成不利影響。

Instagram產品開發主管Vishal Shah在一份聲明中表示，若instagram的系統及政策存在偏見，均違背為每個人提供表達自己的平台，未來會持續為用戶提供更公平的體驗。

Facebook及旗下Instagram早前遭批評縱容種族歧視及仇恨，被多個品牌杯葛。可口可樂、星巴克、迪士尼、麥當勞等均暫停在平台落廣告。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）此前宣布新政策，將減少廣告中的仇恨言論，並會對所有選舉相關的政治信息進行標示，但仍未能阻止抵制。

Facebook美股周二收報241.75美元，跌1.5%。

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