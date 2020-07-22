【齊心抗疫】沃爾瑪發放33億元津貼　報答員工疫情辛勤工作

▲ 美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）周二宣布，將向員工發放額外4.28億美元（約33億港元）津貼。

疫情來襲，醫護人員在防疫前線奮鬥外，面對市民為積穀防飢，紛紛到超市掃貨，超市員工亦是接觸大量人群的高風險工種。美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）周二宣布，年內將向員工發放額外4.28億美元（約33億港元）津貼，全線門市亦會在感恩節休業一天，以感謝員工在新冠肺炎疫情下的出色表現。

沃爾瑪表示，全職時薪員工將每人獲發300美元（約2320港元）津貼，兼職和臨時員工則獲得150美元（約1160港元）；而配送中心和其他業務領域的司機、經理及助理經理級員工，亦會獲發津貼。截至7月31日，是該公司已聘用的員工，便符合津貼資格，並於8月20日獲派獎金。

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上述津貼已是沃爾瑪今年發放的第3筆獎金，總支出達到11億美元（約85億港元）。沃爾瑪早前公布首季營業額為1346.2億美元（約1.04萬億港元），超出華爾街預期的1328億美元（約1.02萬億港元）；去年同期為1239億美元（約9603億港元），同比增長8.6%。銷售額激增，主要受惠亮眼的電商業務，線上零售收入飆升達74%，反映消費者在疫情期間，轉攻網上購買日常品。

感恩節關閉一天 盼員工享天倫之樂

此外，所有沃爾瑪門市將在感恩節（11月26日）停業一天。沃爾瑪美國行政總裁John Furner在一份聲明中稱，希望員工與親人一起在家，度過一個特別的感恩節，並感謝員工的付出。

鑑於美國疫情持續惡化，沃爾瑪早前要求所有顧客必須佩戴口罩，涉及超過5,000間分店，同時培訓「健康大使」應對新措施。雖然該公司沒有表明，如顧客不戴口罩會否遭到驅逐，僅表示店內的健康大使會和顧客協調，共同尋找解決方案。

責任編輯：姚慧儀