【美股分析】增長股爆升穩賺無賠？　聰明投資者知道不值得買入

Market Watch分析指出，聰明的投資者知道近期表現好的資產不值得投資，現在是放棄價值股而轉為投資增長股，更是史上最壞的時機。

Servo Wealth Management總裁Eric Nelson在文章指出，美國小型價值股指數（Fama/French U.S. Small Value Index）顯示，價值股以每年12.8%的回報，勝過增長股每年9.7%的回報，兩者之間的利差大致等於股票與債券之間回報率差距。不過，近10年來，成長股以16%的年回報率超前，價值股則是以7.5%落後，增長股飆升得比基本面改善的速度還要快。

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他續指，在2000年科網泡沫爆破後，大市的增長股花了很長一段時間才重拾正軌，而小型的價值股卻輕鬆跑出；現今增長股與價值股的關係與當時十分相近，雖然這代表增長股表現相當亮眼，但前景遠不如價值股。

尼爾森又指出，其中兩項最可靠投資法則包括股票總會跑贏債券，以及在低位買入價值股，好過在高位買入增長股。聰明的投資人知道近期表現好，特別在大型股份、增長股和債券等長期回報率低的市場資產，不值得投資，現在是買入增長股的最壞的時機。