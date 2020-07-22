牛津經濟研究院：政治不穩定性損外資信心　香港樓價升幅勢不及過去十年

▲ 若第三波疫情在未來數周受控，面對低息環境及需求積壓，將支持香港樓市在第四季反彈。

英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）發表報告，指《港區國安法》實施後，國際社會的回應暫時未有影響香港樓市，但損害了外資對香港的信心，中線會損害香港經濟的潛在增長，打壓樓市需求，令樓價升幅將會較過去十年明顯放緩。

過去12個月，即使香港出現重大政治事件及爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，但香港樓市仍然穩健。去年第三季至今年首季期間，香港經濟收縮8.6%，香港樓價於去年6月至今年2月期間僅跌6%，跌幅相對2008年9至12月金融海嘯期間溫和。

第三季樓宇買賣雙方活動均減慢

報告指，香港自7月初爆發第三波疫情後，第三季樓市成交恐下跌，但相信樓價不會大跌。雖然政府實施更嚴格的防疫抗疫措施，強制在公共交通等場合戴口罩，令潛在買家睇樓或買樓意慾大減，預期第三季樓宇買賣雙方活動都會減慢。

若第三波疫情在未來數周受控，面對低息環境及需求積壓，將支持香港樓市在第四季反彈。「雖然政治不確定性升溫，中線或會對樓市構成更大影響，但預期香港可以維持區內金融中心的地位，因此相信香港樓市未來仍然維持維穩，惟樓價升幅將不及過去十年般快。」

商廈樓價及租金仍會上升

英國牛津經濟研究院又認為，相對於住宅樓市，寫字樓等商廈市場自去年下半年香港經濟收縮以來，表現疲弱，預期政治不確定性中線對商廈的影響，會高於住宅市場。

不過，部分商業機構及投資者或會繼續擴充其在香港的投資，以捕捉中港日漸融合的機遇，因此寫字樓等商廈樓價及租金仍會上升，但升勢會放緩。

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