【澳洲疫情】墨爾本一罩難求 澳媒教3招DIY口罩（有片）

澳洲疫情持續，墨爾本所在的維多利亞州即將實施口罩令，強制墨爾本及米切爾郡的居民外出戴口罩。消息一出，墨爾本民眾搶購口罩，可算是一罩難求。想出街又沒有口罩？澳媒分享3個自製口罩的方法，就算無法有效阻隔病毒，都希望可以「頂住先」。

口罩令於當地時周四（23日）凌晨零時實施，出門上班、上學、做運動、購物及看醫生，都要佩戴口罩，違例罰200澳元（約1100港元）。

澳洲廣播公司（ABC）整合衛生部門提供不同口罩類型的訊息，並提供簡單的自製口罩教學。

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襪子口罩

網絡紅人Safia Aggoune在TikTok拍片分享，如何用一把剪刀和一隻襪製作一個口罩。首先，將包着腳趾的位置剪掉；再沿側邊摺位剪開襪子，打開攤平後呈矩形形狀，之後對摺；最後在布料的兩邊分別剪一下，用作掛耳。

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法國前網球球星Yannick Noah建議，可在口罩中加一層紙巾，增加過濾效果。

舊T-shirt口罩

美國衛生總監亞當斯（Jerome Adams）示範以舊T-shirt製作口罩。他將布料下而上摺到中間位，再由上而下摺到中間位，重複摺數次至薄的矩形形狀；然後將2條橡筋分別套內兩側，每一側再向內摺疊一次。

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亞當斯又指，可以使用洗臉巾或頭巾等布料，以同樣方法製作口罩。

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5層抹手紙口罩

根據口罩令，民眾可用紙口罩代替不織布口罩，重點是遮蓋到口和鼻。

紐約整形外科醫生George Yang用抹手紙、A4紙、橡筋和釘書機製作一個5層口罩。但他強調，紙口罩是「臨時措施」，不能代替醫療級口罩。

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記者：韓羚