新冠肺炎持續　陳肇始：明起市民須於室內公眾地方戴口罩

新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始周三（22日）表示，將要求大眾在公共地方須佩戴口罩。

陳肇始表示，考慮到最新公共衛生風險評估，特別是最近確診個案涉及一些為不佩戴口罩相關的活動，帶來確診風險相當高。政府現時將採取更嚴厲的防控措施，要求大眾在室內公眾地方以及公共交通總站及轉乘處都須戴上口罩。

明日（23日）起在任何公眾地方，市民必須佩戴口罩，包括乘搭公共交通工具、進入或者身處港鐵站，為期14天，至8月5日。當局亦會刊憲及指明有關要求。

她指，香港疫情處於嚴峻時刻，呼籲市民盡量留在家中，停止不必要外出或聚餐，未來一兩星期為疫情發展關鍵，若確診個案持續上升，政府亦不排除會採取更嚴厲的防控措施。

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