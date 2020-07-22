【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享）

香港人近期在應對新冠肺炎疫情上，有句潮語「信政府，唔怕」，偏偏美國不少人正在反其道而行。而新冠肺炎疫情在美國重燃後，惡化速度愈來愈快，迫得抗拒口罩的總統特朗普也得妥協，不只公開戴口罩示人，還「認低威」承認疫情可能進一步惡化。不過，仍是有不少美國人冥頑不靈，拒絕聽從政府呼籲戴口罩，結果玩死自己人。

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