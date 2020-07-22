【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 環球社會熱點 13:58 2020/07/22 分享： 香港人近期在應對新冠肺炎疫情上，有句潮語「信政府，唔怕」，偏偏美國不少人正在反其道而行。而新冠肺炎疫情在美國重燃後，惡化速度愈來愈快，迫得抗拒口罩的總統特朗普也得妥協，不只公開戴口罩示人，還「認低威」承認疫情可能進一步惡化。不過，仍是有不少美國人冥頑不靈，拒絕聽從政府呼籲戴口罩，結果玩死自己人。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【新冠藥物】史丹福測試中印俄認可新冠肺炎藥物 盼縮短病毒傳播時間 今日 【新冠藥物】史丹福測試中印俄認可新冠肺炎藥物 盼縮短病毒傳播時間 【新冠藥物】英噴劑成功阻病情惡化 減8成呼吸困難機會 今日 【新冠藥物】英噴劑成功阻病情惡化 減8成呼吸困難機會 蓬佩奧罕有於私人會議發炮 斥世衛淪親華政治組織 今日 蓬佩奧罕有於私人會議發炮 斥世衛淪親華政治組織 【新冠疫苗】面世要過多少關？4疫苗處後期階段 今日 【新冠疫苗】面世要過多少關？4疫苗處後期階段 【新冠藥物】東京料累計確診破萬 日本批准用類固醇「地塞米松」治療 今日 【新冠藥物】東京料累計確診破萬 日本批准用類固醇「地塞米松」治療 最新專欄文章 更多 【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 今日 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 【美國大選分析】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪（訂戶專享） 2020/07/21 【美國大選分析】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪（訂戶專享） 【歐盟峰會分析】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 2020/07/21 【歐盟峰會分析】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 2020/07/21 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 特朗普 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 美國 口罩 5G 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入