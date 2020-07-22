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【新冠藥物】史丹福測試新藥 盼縮短病毒傳播時間

環球社會熱點 13:35 2020/07/22

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試驗的藥物為日本研發的抗病毒藥物法匹拉韋（favipiravir），在日本主要用以治療流感病毒，目前在中國、印度和俄羅斯已被列為治療新冠肺炎的藥物。

全球確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，全球累計確診逾1400萬人，逾60萬人死亡。大學和藥廠積極研發治療新冠肺炎的藥物，繼牛津大學後，美國史丹福大學亦展開新藥試驗，這次的藥物主要針對輕度或中度患者。

試驗的藥物為日本研發的抗病毒藥物法匹拉韋（favipiravir），在日本主要用以治療流感病毒，目前在中國、印度和俄羅斯已被列為治療新冠肺炎的藥物。

【新冠藥物】英噴劑成功阻病情惡化 減8成呼吸困難機會

【新冠疫苗】面世要過多少關？4疫苗處後期階段

史丹福大學在一周前展開臨床人體研究，招募120名確診新冠肺炎的門診患者，口服藥物進行測試。除了觀察藥物能否減輕症狀，亦會觀察藥物能否縮短病毒的繁殖周期，縮短病毒傳播的時間。

此前，吉利德藥廠研發的瑞德西韋已獲香港等多地批准列為治療新冠肺炎藥物；英國牛津大學亦在6月公布用類固醇地塞米松治療新冠肺炎的研究，指出該藥物可減少重症患者的死亡率，而且藥物價廉，可減輕病人負擔。

【新冠肺炎】東京料累計確診破萬 日本批准用類固醇「地塞米松」治療

【美國疫情】單日破千死創6月初最多 特朗普警告或惡化

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記者：葉芷樺

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