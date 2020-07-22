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【外賣商機】晚市禁堂食延長　MOKO加推外賣自取優惠低至4折

商業 13:41 2020/07/22

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新地旗下MOKO新世紀廣場將於7月24日起，加碼推出全新的一站式餐飲外賣自取平台「MOKO美味在線！」。(MOKO提供圖片)

本港疫情持續嚴峻，政府延長晚6朝5食肆堂食禁令，新地旗下MOKO新世紀廣場特於7月24日起，加碼推出全新的一站式餐飲外賣自取平台「MOKO美味在線！」。顧客只需於星期一至五登入平台或掃瞄指定的QR Code，除了節省輪候時間，更可享獨家優惠，首輪優惠低至4折或買一送一。

【外賣商機】居家抗疫不用「頹食」　精選米芝蓮推介餐廳外賣優惠

首階段的「MOKO美味在線！」平台上約有20家精選食肆，合共推出近60項餐點選擇，當中有40款餐飲提供獨家優惠，首輪餐飲優惠 (7月24日至8月7日逢星期一至五)包括胡椒廚房「黑椒牛肉飯」售20元，低至4折；GREYHOUND「招牌脆炸單骨雞翼」售28元，低至36折；名門上海「口水雞」套餐售20元，低至4折；泰膳「菠蘿海鮮炒飯」售29元等等，更可配特惠買一送一養生茶品。

首輪餐飲優惠 (7月24日至8月7日逢星期一至五)低至4折。(MOKO提供圖片)

The Point by SHKP 會員更可保留外賣自取電子支付單據及店舖機印發票，於14天內透過「新地商場」手機應用程式上傳及登記 The Point 積分。

【外賣商機】新城市廣場推外賣優惠　消費100元減20元

此外，於8月3起至8月31日，新地3大商場 (旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場以及元朗YOHO MALL形點)新增多項周一至周五平日的消費優惠。The Point by SHKP會員於商場內購物，憑指定消費金額，即可換領高達1,000元商戶現金券，同時賺取The Point 積分。

【疫市營商】星巴克外賣指定飲品20元　星星送下單免運費

責任編輯：朱悅瀅

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