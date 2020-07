【外賣商機】晚市禁堂食延長　MOKO加推外賣自取優惠低至4折

▲ 新地旗下MOKO新世紀廣場將於7月24日起,加碼推出全新的一站式餐飲外賣自取平台「MOKO美味在線!」。(MOKO提供圖片)

本港疫情持續嚴峻,政府延長晚6朝5食肆堂食禁令,新地旗下MOKO新世紀廣場特於7月24日起,加碼推出全新的一站式餐飲外賣自取平台「MOKO美味在線!」。顧客只需於星期一至五登入平台或掃瞄指定的QR Code,除了節省輪候時間,更可享獨家優惠,首輪優惠低至4折或買一送一。

首階段的「MOKO美味在線!」平台上約有20家精選食肆,合共推出近60項餐點選擇,當中有40款餐飲提供獨家優惠,首輪餐飲優惠 (7月24日至8月7日逢星期一至五)包括胡椒廚房「黑椒牛肉飯」售20元,低至4折;GREYHOUND「招牌脆炸單骨雞翼」售28元,低至36折;名門上海「口水雞」套餐售20元,低至4折;泰膳「菠蘿海鮮炒飯」售29元等等,更可配特惠買一送一養生茶品。

The Point by SHKP 會員更可保留外賣自取電子支付單據及店舖機印發票,於14天內透過「新地商場」手機應用程式上傳及登記 The Point 積分。

此外,於8月3起至8月31日,新地3大商場 (旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場以及元朗YOHO MALL形點)新增多項周一至周五平日的消費優惠。The Point by SHKP會員於商場內購物,憑指定消費金額,即可換領高達1,000元商戶現金券,同時賺取The Point 積分。

