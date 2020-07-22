【港股分析】百幾億市值都只係指數過客？

恒指公司周二（20日）公布，下周一（27日）將推出恒生科技指數，市場一直稱之為港版納指。新指數將會追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業，選股範疇涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。其中騰訊有份持股的易鑫集團（02858）亦榜上有名，然而股份在指數中比重僅0.27%（截至7月17日），在30隻成分股中敬陪末席，會否屬指數過客，只是負責戥腳？

稍有股齡的投資者也記得，易鑫2017年底乘新股熱潮來港上市，加上獲騰訊投資，股份公開發售時超額約560倍，以招股上限7.7元定價，可惜股份雷聲大雨點小，除上市首日在水面啊，之後一直潛水，現時股價僅在2元水平浮沉，以當年上市價計，跌幅超過70%。故今次獲納入科技指數，或許只因市值仍有超過130億元，在機制上符合資格而已。

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再研究股份業務及業績，公司在內地從事汽車交易平台業務及自營汽車融資業務，簡單來說就是有電商概念，內地顧客對於網上買賣車輛近年開始普及，從公司交易平台業務去年營業額按年增長1.3倍至17.6億元人民幣，可見一斑。不過，集團去年雖然扭虧為盈，賺超過3,090萬元人民幣，惟總收入按年僅升4.8%，科技類股份一向以高增長見稱，易鑫若未能改善此情況，有機會落後同業。

此外，科技股另一特性就是較少受周期性影響，惟今年肺炎疫情下，對易鑫汽車交易業務必有一定影響，也是相比其他科技股較輸蝕的一環。雖然現時可以作網上買賣，但實體經濟轉差，或利淡汽車行業銷情，要寄望下半年經濟復甦，市民購買力回升，才有望帶旺業績。

總括來說，易鑫從股價走勢，業務及業績，也較其他成分股落後，而且在指數比重不到1%，恒指公司也表明，科技指數設有快速納入機制，容許新上市的大型科技企業，在每季一次的檢討中，適時被納入指數。故往後其他中概股回歸後，易鑫大有機會被取代，今次或只是做指數開荒牛，充撐一下場面而已。

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