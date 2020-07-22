【港版納指ETF】恒生科技指數出台 薦兩ETF捕捉新經濟股

恒指公司周一（20日）宣布推出恒生科技指數。消息傳出後，市場人士及傳媒紛紛稱指數為「港版納指」，不難想像市場對新經濟美好前景的幻想。

第一批納入港版納指的成份股中，佔最大比重便包括ATMX，即騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、美團（03690）及小米（01810），此四股過往累積升幅不少，要隻隻都買似乎有點難度，故不少投資者都希望市場盡快推出追蹤該指數的ETF或基金。

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其實，港股已有新經濟概念的ETF，而且過往表現也優於恒指：

GLOBAL X中國雲端運算ETF (2826)

2826主要是追蹤Solactive中國雲端計算NTR指數，指數嚢括港股、美國上市的中概股及A股，地域分布甚至比「港版納指」大，但與「港版納指」不同的是，2826只投資於雲端運算行業。

不過，新經濟有很大部份也和「雲端」及「運算」有關，故實際的持倉上，2826與港版納指也有不少相同之處，前者有43.3%的持倉是與「港版納指」重疊。

2826的首四大持倉依次是網易、阿里巴巴、騰訊及美團，ATMX中惟獨沒有小米的身影。另外「港版納指」中的金蝶國際（0268）、金山軟件（03888）以及微盟（2013）也是在2628的持倉當中。

表現方面，自去年7月25日上市的2826，接近一年以來的回報已達111%，同期追蹤恒指的盈富基金（02800）反而錄得負回報。

三星中證中國龍網ETF（2812）

2812所追蹤的中證全球中國互聯網指數，也嚢括了不少於中、港、美上市的新經濟行業，但由於並非所有新經濟股都是科網股，如「港版納指」中的比亞迪、ASM太平洋、中芯國際等，嚴格上應劃分為工業類股份。同樣地，2812與2826一樣，都是以騰訊、阿里巴巴及美團為核心，唯一不同是2812持有3.6%的小米，ATMX「齊腳」！

相對於2826，2812所持有的很多面對客戶端的SAAS (service as a software)類的軟件股，如拼多多、愛奇藝及騰訊音樂等，這些也是現在吃香的行業，部份成份股也與「港版納指」重疊，如京東、網易、平安好醫生，連同騰訊、阿里巴巴、美團及小米，共佔ETF投資組合比重62%。

由於2812在2018年的股市低潮上市，故成立至今表現只有18.4%，但過去一年表現卻達七成，仍遠比盈富基金為佳。

ETF 盈富基金（2800） GLOBAL X中國雲端運算ETF (2826) 三星中證中國龍網ETF（2812） 年初至今表現 -7.62% 80.91% 44.98% 一年表現 -7.86% 上市未滿一年 69.14%