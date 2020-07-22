【新冠肺炎】眾籌火速超額完成！　呢款日本「防疫指環」有乜特別？

日本非接觸商品持續熱賣，由於疫情嚴峻，開姑有不少人出門時也十分小心，在乘搭交通工具時也不想碰到扶手，非接觸商品應運而生，有日本人將一款「防疫指環」放到日本最大的眾籌平台Makuake上集資，最終項目昨天以272％超額認購完成，共有150人集資817,132日圓（59,290港元)。

▲ 項目昨天以272％超額認購完成。

這款「防疫指環」除了可以在一般平面上操作，代替手指按升降機的按鈕外，還可以應付車廂中的吊環、扶手等，由於不需用到食指和拇指，所以從錢包中取出卡或使用智能手機也無需卸下指環。

指環以楓木製作，有抗病毒塗層和木材強化處理，指環背面有導電橡膠，可進行觸摸屏操作，尺寸可選S，M，L，LL碼。設計公司Sutorio Co.Ltd.的代表木村表示，因為公司生產的舊款是鑰匙型，應用範圍受到限制而且很難發力，於是他們在外觀和可用性改進出這款最新的「防疫指環」。

▲ 公司生產的舊款是鑰匙型，應用範圍受到限制而且很難發力。

▲ 附送收納袋可以收起卸下的指環，妥善保存好。

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