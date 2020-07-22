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【港股追蹤】唔使一個月升2倍　呢隻股唔易捉

股樓投資 13:24 2020/07/22

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港股早市表現反覆，中午收報25655點，微升20.22點，或0.1%，半日成交金額不俗，達738.2億港元。昨日抽升的科技指數成分股，今日表現個別發展，反而香煙類股份繼續炒起，所指的是月初上市的電子煙設備生產商思摩爾國際（06969），和在內地從事生產、分銷及銷售香精、煙用原料的華寶國際（00336），前者早市升超過2%，續企穩近期高位，後者更升超過10%，創接近10年新高。

相關文章:【港股追蹤】發盈警反而股價升？　呢隻股其實跑輸同業

思摩爾公開發售時超額認購115倍，凍資逾1,000億元，最終以招股上限12.4元定價，以中午收市價計，已上升超過1.5倍，但未算最誇張。

藉思摩爾上市炒起的華寶國際，6月份收市（6月30日）僅報3.4元，上周升至８元附近回氣後，本周再開車，現時升至接近11元水平，即不足一個月時間，已抽升超過2倍，升勢非常強勁。股份去年業績其實未算標青，今浪炒起或只因思摩爾上市後，投資者會將兩者估值比較，才令股份得以炒起。

兩隻煙股走勢亮麗，但都累積了一定升幅，超短綫炒作的投資者應及時轉身，想吸納持有的話，或可先等一等，特別是華寶國際，未有特別利好消息下，股價升超過2倍，已完全脫離了基本面，調整時或會跌得深。

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撰文 : 古植平

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