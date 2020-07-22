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【新冠藥物】英噴劑成功阻病情惡化 減8成呼吸困難機會

環球社會熱點 13:23 2020/07/22

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【新冠藥物】英研噴劑成功阻病情惡化 呼吸困難機會減8成

新型冠狀病毒疫情持續之際，新冠病毒疫苗及藥物研究屢傳喜訊，英國生物科技公司Synairgen研究的新型冠狀病毒噴劑，初步測試結果顯示，能令新冠病毒患者病情惡化，出現呼吸困難，以至要用呼吸機的機會，降低79%。

【新冠疫苗】面世要過多少關？4疫苗處後期階段

蓬佩奧罕有於私人會議發炮 斥世衛淪親華政治組織

總部位於英國南部修咸頓（Southampton）的Synairgen，正在研究一種，名為Interferon Beta-1a的蛋白質，以噴霧形式直接吸入肺部，刺激人體產生免疫反應，在101名病人身上測試後，發現效果非常顯著。

與使用安慰劑的組別比較，吸入Interferon Beta-1a的病人，出現呼吸困難等嚴重病徵的機會，大減79%，平均住院時間減少3分1，由9日降至6日 ；使用安慰劑的病人中，3人身故，使用Interferon Beta-1a的組別，無人死亡。

東京料累計確診破萬 日本批准用類固醇「地塞米松」治療

【美國疫情】單日破千死創6月初最多 特朗普警告或惡化

負責研究的修咸頓大學（University of Southampton）醫學教授Tom Wilkinson形容，測試得出的正面數據令人雀躍（delighted），證實Interferon Beta-1a有效回復肺部免疫反應，加速復原，助對抗新冠病毒傷害。

實驗結果尚未在醫學期刊刊出，未經同行評審，完整數據暫未公布，Synairgen稱會在日內，將研究結果呈交全球各地的醫療監管部門，希望盡快獲批。

【美國疫情】商界助抗疫 沃爾瑪要求顧客戴口罩

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審批一般要花數個月，但目前情況特殊，可能獲緊急批准，英國政府已明言，對有希望的新冠病毒藥物，會盡可能快速審批。

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責任編輯：文青青

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