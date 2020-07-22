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【港股追蹤】發盈警反而股價升？　呢隻股其實跑輸同業

股樓投資 12:57 2020/07/22

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新冠肺炎拖垮經濟，各行各業均受到不同程度影響，內地雖然是疫情較早受控的地區，剛公布第二季國內生產總值（GDP）更重回按年正增長。惟當局就算大力谷內需，也並非每個消費行業都有強勁復甦，以體育用品行業為例，龍頭股安踏體育（02020）早前已發出盈警，昨日（21日）又輪到另一隻同業特步國際（01368）發盈警，不過股價今日反而上升，中午收報2.45元，升4.7%。

 集團公告指，預計截至今年6月底，上半年綜合溢利將按年減少約45%至55%。減少原因主要是內地1月下旬爆發新冠肺炎，及政府隨後採取的防控措施令工廠及店舖營運普遍受阻，導致代理商的訂單及補貨訂單減少所致；加上通過各種補貼以加大對特步主品牌之代理商的支持力度，令期內特步主品牌收入及分部溢利分別錄得中單位數，及約25%至30%跌幅。

此外，公司指出，以及自3月中旬起新收購品牌蓋世威及帕拉丁在美洲及歐洲的大部份業務營運，也因疫情影響，處於停頓狀態。

相關文章:【港股追蹤】攞景定贈興？　指數新貴發盈警

公告又提到，集團零售銷售表現於今年第二季已較第一季有所改善，最新公告顯示，特步主品牌第二季零售銷售（包括綫上綫下渠道）按年錄得低單位數跌幅；零售折扣水平為六五折至七折。公司表明，對業務復甦勢頭將持續至今年下半年保持審慎樂觀態度。

特步去年業績不俗，但疫情確實打亂公司正在增速的發展勢頭，影響或比其他同業來得大。股價方面，現時仍處於低位，股價低於50天綫，反彈彈幅也比其他同業少，反映市場對公司暫欠缺信心。集團指，現時零售存貨周轉為5個月至5個半月，年內或仍要繼續去庫存，業績難有太大寄望。

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撰文 : 古植平

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