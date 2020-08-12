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【新冠疫苗】面世要過幾關？俄羅斯疫苗未作大型測試

環球社會熱點 14:37 2020/08/12

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新冠肺炎疫情全球大流行，全球各地多間藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗應對，俄羅斯疫苗率先跑出。一般而言，鑑於研發疫苗需過多關，包括作多番研究及測試，故疫苗普遍需花一段長時間才面世。然而，俄羅斯疫苗未作最後階後大型測試，俄羅斯疫苗就率先獲批。

據《紐約時報》報道指，現時有165種針對新冠肺炎的疫苗在研發中，其中38種正在展開人體試驗。由1月開始有藥廠破解病毒基因組，再在3月有藥廠展開首次疫苗人體測試，但疫苗未來研發的進度仍未明確。

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以下為研發疫苗需渡過的階段：

  • 臨床前測試：（逾140種疫苗已展開/快展開）

科學家會把疫苗接種予老鼠或猴子等動物，以觀察疫苗是否產生免疫反應。

  • 第一階段人體測試（安全性試驗）：（19種疫苗已展開/快展開）

科學家會把疫苗接種予一小批人，以測試疫苗的安全性發劑量，並確認疫苗能否刺激免疫系統。

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  • 第二階段人體測試（擴展試驗）：（11種疫苗已展開/快展開）

科學家會把疫苗接種予數以百計的人，包括小童及老人，以確認疫苗在不同人身上的作用有否不同。

此階段測試進一步測試疫苗的安全性及刺激免疫系統的能力。

美國食品藥品監督管理局（FDA）6月時指，疫苗必須成功保護至少一半測試者，才被視為有效。

  • 第三階段人體測試（功效試驗）：（8種疫苗已展開/快展開）

科學家會把疫苗接種予數以千計的人，並觀察有多少人被感染。這階段測試可以確定疫苗是否能預防病毒。

  • 獲批准使用：（2種疫苗已獲批）

每個國家及地區的監管機構都會各自審查疫苗試驗結果，並決定是否批准使用疫苗。

而在疫情全球大流行期間，疫苗可能會在獲得正式批准之前獲授權作緊急使用。

責任編輯：林嘉莉

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