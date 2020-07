▲ 蓬佩奧罕有於私人會議發炮 斥世衛淪親華政治組織

美國國務卿蓬佩奧出訪英國時,在一個私人會議上,罕有地攻擊世界衛生組織(WHO,世衛)。他認為,世衛應為在新冠肺炎疫情中死去的英國人負責,又指責世衛被中國控制(being in the pocket of China)。世衛發言人回應稱,堅決拒絕毫無根據的指控。

【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快? 各疫苗進度一覽

【美國疫情】蓬佩奧外訪時戴口罩露面 28州強制戴口罩

蓬佩奧(Mike Pompeo)周二(21日)在會上表示,相信世衛是一個政治組織,並非一個根據科學辦事的組織,又批評世衛總幹事譚德塞(Tedros Ghebreyesus)太親華。

蓬佩奧告訴在場的20位國會議員和聽眾,世衛與中國「在牢固的情報基礎上達成協議」,以協助譚德塞在2017年贏得總幹事一職。他又指,這導致英國人死於新冠肺炎,但未解釋為何如此說。

雞蛋供不應求點算好 英國超市首推迷你蛋

【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再

世衛發言人稱,不知道為何出現這類指控,堅決拒絕任何人為攻擊及毫無根據的指控,並再次促請各國繼續集中精神應對疫症。

這場不公開的會議是由英國外交智庫亨利傑克遜協會(Henry Jackson Society)主辦,蓬佩奧的發言回應英國工黨議員布賴恩特(Chris Bryant),布賴恩特質疑,美國單方面退出國際組織,是否以自身行動削弱以規則為基礎的國際秩序。

一文看懂特朗普「死撐的藝術」

【美國疫情】「戴口罩是愛國」特朗普再改口風

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者:韓羚