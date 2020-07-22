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蓬佩奧罕有於私人會議發炮 斥世衛淪親華政治組織

環球政治 12:34 2020/07/22

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蓬佩奧罕有於私人會議發炮 斥世衛淪親華政治組織

美國國務卿蓬佩奧出訪英國時，在一個私人會議上，罕有地攻擊世界衛生組織（WHO，世衛）。他認為，世衛應為在新冠肺炎疫情中死去的英國人負責，又指責世衛被中國控制（being in the pocket of China）。世衛發言人回應稱，堅決拒絕毫無根據的指控。

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蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（21日）在會上表示，相信世衛是一個政治組織，並非一個根據科學辦事的組織，又批評世衛總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）太親華。

蓬佩奧告訴在場的20位國會議員和聽眾，世衛與中國「在牢固的情報基礎上達成協議」，以協助譚德塞在2017年贏得總幹事一職。他又指，這導致英國人死於新冠肺炎，但未解釋為何如此說。

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世衛發言人稱，不知道為何出現這類指控，堅決拒絕任何人為攻擊及毫無根據的指控，並再次促請各國繼續集中精神應對疫症。

這場不公開的會議是由英國外交智庫亨利傑克遜協會（Henry Jackson Society）主辦，蓬佩奧的發言回應英國工黨議員布賴恩特（Chris Bryant），布賴恩特質疑，美國單方面退出國際組織，是否以自身行動削弱以規則為基礎的國際秩序。

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記者：韓羚

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