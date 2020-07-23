【讀男分享@iM網欄】如何成為一位「晨型人」？　下集：起床後的儀式

上星期和大家分享了早起床的方法，今天想和大家分起床後，我會做的一些習慣。

以下是四個我的個人早晨行動清單，它們以「個人成長與發展」為主。因為每天的工作以及其他事情已經把我的大部份時間都霸佔了。如果想進行自我發展，做一些想做的事情十分困難。因此，我把早起床的時間用在「學習」以及「健康」之上。

簡單的重複運動

首先，我會做30下掌上壓以及仰臥起坐。

為什麼要做仰臥起坐？因為在關掉鬧鐘後，我的精神仍然處於睡眠狀態。如果這個狀態持續下去，我會有非常大的機會重新回到床上。

30下掌上壓以及仰臥起坐並不困難，但卻能增加我的心臟跳動，帶更多血液到我的腦中，幫助我提升精神。另外，它有助塑造我的體型。不要看輕每天30下，一年下來就是365*30 = 10950 。

已故偉大武打巨星李小龍先生曾說：「我不怕一位練習過一萬種踢腿功夫的人，可是我害怕一位練習一種踢腿功夫一萬次的人。」 10000次的練習絕對能幫助你建立更美好的體態。任何小事情加總起來，它的作用都會十分大。

冥想10分鐘

完成運動後，我第二件會做的事情就是：冥想10分鐘。

我曾經在文章《如何對抗無力感的四個方法》中，向大家分享了我是一位每天也會做冥想練習的人。冥想能幫助我關注當下，不被問題以及恐懼所困擾。我從書本《活在當下》中了解到冥想的好處。

在早上進行冥想，有助我擁有更健康的精神去面對每一天。我發現，比較進行過冥想的一天以及沒有冥想的一天，前者的我會有更佳的工作效率以及情緒。在面對問題時，我們很容易會有情緒。例如昨天我便因為一位客人的無禮而感到生氣。但是，我很快就把這個問題放下，因為我立刻把注意力放在呼吸上，不再被這件事困擾。

10分鐘的冥想並不困難，但它就能為你的腦袋進行訓練，幫助你提升EQ。

寫日記

10分鐘冥想後，我就會打開筆記，開始寫五分鐘日記。

很多人都說寫日記非常重要。但寫日記這個習慣並不容易建立。主要是因為我們不知道要寫什麼。想解決這個問題，我們可以嘗試寫五分鐘日記。

我的五分鐘日記有以下條目。

1. 三件值得你感恩的事情

2. 三件令今天更美好的事

3. 自我鼓勵

閱讀30分鐘

最後，在寫完5分鐘日記後，我會閱讀30分鐘。

我會閱讀感興趣的書，幫助自己擴闊視野以及尋找寫作靈感。例如，我最近讀了《定位》這本書，它教會我非常多有關品牌定位的方法。這些方法對於我的思維十分有幫助。因為這本書，我把所有產品的內容重新編寫。

在閱讀後，我的下一步就是寫作。我會把剛剛閱到的一切以自己的角度重新寫出來。然後留待將來在網誌或社交媒體分享。

書本《Output: 最高學以致用法》說：讀完的一切，應該進行輸出。( YouTube介紹)

什麼是輸出？在閱讀後，透過寫作或以口述的方式分享，就是輸出的一種。在輸出的過程中，我們會在大腦中把吸收到的一切分析以及拆解。這個過程有助我們建立更持久的記憶。另外，在寫作時，我們更可以找到自己的思考盲點，了解自己有沒有理解錯誤。

總結：

今天，我為大家分享了我起床後會進行的四個習慣。這四個習慣只是我個人的習慣，你可以因應自己的需要，建立屬於你自己的早晨儀式。

關鍵是：這個晨早儀式最好和你的個人發展有關。

最後，我建議大家可以閱讀《奇蹟的早晨》這本書，了解更多什麼是早晨儀式以及它的好處。

原文刊自1% BETTER DAILY WITH ISAAC

作者_Isaac Wong簡介： 21歲自學編程，寫出過萬人下載的電子商貿App Sparktake；自學行銷，經營出高達21.8萬粉絲的Instagram帳號Sparksine；自學網站，為客人製作出過百萬美元收的網站。

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