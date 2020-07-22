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【疫情大爆發】消息：今增逾100宗確診或初步確診　陳肇始1時半見記者　料周五起商場、街市內強制戴口罩

即市財經 12:48 2020/07/22

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陳肇始下午1時半會見記者，林鄭月娥最快下午宣布，料宣布強制戴口罩規定擴至商場及街市等室內公眾場所。

本港正爆發第三波疫情，政府早前規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。消息指，香港今日新增逾100宗確診及初步確診個案，而特首林鄭月娥今早（22日）與行會成員召開特別行政會議，討論將強制戴口罩將擴至所有室內公眾場所，並指行會已通過大強制戴口罩範圍至商場、街市等空內場合，料周五（24日）凌晨起實行。

食物及衞生局局長陳肇始以及食物及衞生局副秘書長陳偉基，於下午1時半會見傳媒，預料會交代詳情，包括生效時間及規管範圍。

林鄭月娥周日公布，強制市民乘搭公共交通工具時需要佩戴口罩。行會成員今日則討論將強佩戴口罩的措施伸展至所有室內公共場所。

根據599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時，須一直佩戴口罩。獲授權人員可拒絕未有按規定佩戴口罩的人士登上該交通工具或進入該區域，亦可要求該人佩戴口罩及離開該交通工具或該區域。任何人違反有關條文即屬犯罪，最高可處罰款5,000元。

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商場 疫情 交通 林鄭月娥 行政會議 行政 口罩

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