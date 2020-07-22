【強制戴口罩】周四起室內公眾場所須強制戴口罩、美國返港要持陰性證明　今增105宗本地確診（重點一覽）

▲ 周四起強制口罩令擴大至公眾室內場所、交通工具轉乘站

本港正爆發第三波疫情，政府早前規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。特首林鄭月娥今早（22日）與行會成員召開特別行政會議，討論將「強制口罩令」將擴至所有室內公眾場所，行會已通過大強制戴口罩範圍至商場、街市等公眾室內場合，周四（23日）凌晨起實行，至8月5日，為期14日。

港府同時新增美國為高危地區，由美國赴香港登上民航客機時，必須持有飛機起飛前72小時內取得的陰性核酸證明，才能登機。

衞生防護中心公布，香港今日新增113宗確診個案﹐105宗為本地感染，累計病例2,132宗。

食物及衞生局局長陳肇始以及食物及衞生局副秘書長陳偉基，會見傳媒交代，以下為港府新增防疫要求重點：

擴大強制配戴口罩要求，在 室內公共地方、公共交通總站和轉乘處，都必須一直配戴口罩。 局方提供的室內眾場所例子，包括室內街市、超市、商場、大廈大堂等。

局方提供的室內眾場所例子，包括室內街市、超市、商場、大廈大堂等。 上述要求於 23日（周四）凌晨起實行，為期14日，至8月5日結束。

違例最高可處罰款5,000元或2,000元定額傳票 ，會先勸籲，期望市民自律、忍耐。

刊憲要求9個國家，登上民航客機到香港時，必須持有飛機起飛前72小時內取得的陰性核酸證明，才能登機，較早前公布的7個增加。 新增國家包括美國和哈薩克，並於7月29日零時零分生效，直至另行通知。

4個「限聚令」相關的法律框架延至12月31日 ，但不等同現有限聚令安排會維持至年底，當局會因應疫情收緊、放寬相關安排

，但不等同現有限聚令安排會維持至年底，當局會因應疫情收緊、放寬相關安排 不排除推出「禁足令」，但要考慮民生需要。

立法會選舉會否延期，陳肇始稱現無特別補充亦無相關資料。

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以下為記者會文字直播內容：

【14：20】記者會結束。

【14：20】會視乎首階段實施成效，有權再擴大適用範圍，現未包括室外巴士站。陳肇始稱，即使無強制，期望市民在人多擠逼地方都會戴上口罩。

【14：18】授權個別人士執行法例，首先，政府部門下的公共地方，相關部門的同事可執行法例；另在，公共地方的私人管理地方，港府也授權私人管理人員可協助執行條例，若最後市民勸喻行動不合作，亦要求執法人員到場處理。

【14：10】跑步、行山等空曠地方要求戴口罩有難度，但形容目前為首階段安排，不排除再修改。

【14：07】陳肇始稱，4個「限聚令」相關的法律框架延至12月31日，不等同至年底都會維持現有限聚令安排，會因應疫情收緊、放寬相關安排，但予市民有心理準備疫情會延長一個比較長時間。

【14：05】香港需要更多檢測能力，雖公營人手機器增加，但未能去到很大量，已有私營實驗室幫忙，包括兩家內地機構。現時4個高危組別的檢測量，涉及40萬人。

【14：03】立法會選舉會否延期，陳肇始稱，無特別補充亦無相關資料。

【14：00】強制口罩令實行以來，收到50多個報告，未必跟足指示配戴口罩，包括有22個勸告或提醒、1個發出傳票。她重申，若仍不按照指示配戴口罩，則構成犯罪，最高罰款5000元，或以2000元定額傳票。

【13：57】陳肇始稱，若大家合作，有信心一、兩星期後，情況一定會有改善。

【13：55】港鐵數據顯示客流量已見下跌，但要進一步下跌。

【13：52】被問到醫管局在疫情期間宣布醫護凍薪，陳肇始指，這是醫管局決定，而早前亦撥出47億元撥款，供其在工作期間租住外面住所、增加防護衣物等物資，再次感謝前線醫護不辭勞苦。

【13：50】以目前疫情情況，若個案不斷上升、看不到有下降，就要再加緊社交距離措施。禁足令方面，陳肇始稱，每日都做風險評估及評估疫情發展，要考慮市民民生需要，並研究其他國家在疫情爆發時的做法。

【13：48】留意到今次不少「飯聚」、大型聚集的感染群組，因此今次實施針對性措施，首次推出禁晚上堂食的措施。

【13：47】若有戴口罩不正確會先勸喻，若堅持不合作則會作出檢控。

【13：45】陳肇始稱，市面上市民對戴口罩的整體意識相當高，交通工具、室內戴口罩重要，因為人多擠逼，而且室內空氣流通較差，市民未必可以走動。

【13：42】香港疫情正處於最嚴峻時刻，強烈呼籲所有市民留在住所，需要自律、需要忍耐。

【13：40】限聚令4項相應法例要求，限期延長至12月31日，但會因應疫情，收緊或放寬要求。

【13：38】刊憲要求9個國家，登上民航客機到香港時，必須持有飛機起飛前72小時內取得的核酸證明，才能登機。新增國家包括美國和哈薩克。7月29日零時零分生效直至另行通知。

【13：37】除公共工通公共及港鐵站外，任何公眾地方，任何人登上交通工具時或身處交通工具時，或進入或身處港鐵站時，需一直配戴口罩。周四（23日）凌晨起實行，至8月5日，為期14日。

【13：35】陳肇始稱，要擴大強制配戴口罩要求，採取更嚴嚴厲措施，包括要求室內公共地方、公共交通的轉乘處一直配戴口罩，例如室內街市、超市、商場、大廈大堂等。

【13：34】若確診個案持續上升，不排除採取更嚴厲措施，重申市民目前在防疫方面完全不能鬆懈，做好手衛生、戴口罩、避免不必要外出。

【13：33】政府繼續密切留意疫情，每日作風險評估，未來一、兩個星期是疫情發展關鍵，要盡量維持個案在香港系統可管理範圍。

【13：32】陳肇始稱，7月8日至21日有719宗確診，605宗為本地個案，反映社區有隱型傳播鏈。

【13：30】記者會開始

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林鄭月娥周日公布，強制市民乘搭公共交通工具時需要佩戴口罩。行會成員今日則討論將強佩戴口罩的措施伸展至所有室內公共場所。

根據599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時，須一直佩戴口罩。獲授權人員可拒絕未有按規定佩戴口罩的人士登上該交通工具或進入該區域，亦可要求該人佩戴口罩及離開該交通工具或該區域。任何人違反有關條文即屬犯罪，最高可處罰款5,000元。

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