【強制戴口罩】周四起商場等公眾室內場合須強制戴口罩、美返港要持陰性證明　消息：今增逾100宗確診或初步確診（不斷更新）

▲ 周四起強制口罩令擴大至公眾室內場所、交通工具轉乘站

本港正爆發第三波疫情，政府早前規定所有市民於公共交通工具上必須佩戴口罩。消息指，香港今日新增逾100宗確診及初步確診個案。特首林鄭月娥今早（22日）與行會成員召開特別行政會議，討論將強制戴口罩將擴至所有室內公眾場所，行會已通過大強制戴口罩範圍至商場、街市等室內場合，料周四（23日）凌晨起實行，至8月5日，為期14日。

食物及衞生局局長陳肇始以及食物及衞生局副秘書長陳偉基，於下午1時半會見傳媒，不排除推出「禁足令」，但要考慮民生需要。

以下為記者會即時內容：

【13：52】被問到醫管局在疫情期間宣布醫護凍薪，陳肇始指，這是醫管局決定，而早前亦撥出47億元撥款，供其在工作期間租住外面住所、增加防護衣物等物資，再次感謝前線醫護不辭勞苦。

【13：50】以目前疫情情況，若個案不斷上升、看不到有下降，就要再加緊社交距離措施。禁足令方面，陳肇始稱，每日都做風險評估及評估疫情發展，要考慮市民民生需要，並研究其他國家在疫情爆發時的做法。

【13：48】留意到今次不少「飯聚」、大型聚集的感染群組，因此今次實施針對性措施，首次推出禁晚上堂食的措施。

【13：47】若有戴口罩不正確會先勸喻，若堅持不合作則會作出檢控。

【13：45】陳肇始稱，市面上市民對戴口罩的整體意識相當高，交通工具、室內戴口罩重要，因為人多擠逼，而且室內空氣流通較差，市民未必可以走動。

【13：42】香港疫情正處於最嚴峻時刻，強烈呼籲所有市民留在住所，需要自律、需要忍耐。

【13：40】限聚令4項相應法例要求，限期延長至12月31日，但會因應疫情，收緊或放寬要求。

【13：38】刊憲要求9個國家，登上民航客機到香港時，必須持有飛機起飛前72小時內取得的核酸證明，才能登機。新增國家包括美國和哈薩克。7月29日零時零分生效直至另行通知。

【13：37】除公共工通公共及港鐵站外，任何公眾地方，任何人登上交通工具時或身處交通工具時，或進入或身處港鐵站時，需一直配戴口罩。周四（23日）凌晨起實行，至8月5日，為期14日。

【13：35】陳肇始稱，要擴大強制配戴口罩要求，採取更嚴嚴厲措施，包括要求室內公共地方、公共交通的轉乘處一直配戴口罩，例如室內街市、超市、商場、大廈大堂等。

【13：34】若確診個案持續上升，不排除採取更嚴厲措施，重申市民目前在防疫方面完全不能鬆懈，做好手衛生、戴口罩、避免不必要外出。

【13：33】政府繼續密切留意疫情，每日作風險評估，未來一、兩個星期是疫情發展關鍵，要盡量維持個案在香港系統可管理範圍。

【13：32】陳肇始稱，7月8日至21日有719宗確診，605宗為本地個案，反映社區有隱型傳播鏈。

【13：30】記者會開始

林鄭月娥周日公布，強制市民乘搭公共交通工具時需要佩戴口罩。行會成員今日則討論將強佩戴口罩的措施伸展至所有室內公共場所。

根據599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時，須一直佩戴口罩。獲授權人員可拒絕未有按規定佩戴口罩的人士登上該交通工具或進入該區域，亦可要求該人佩戴口罩及離開該交通工具或該區域。任何人違反有關條文即屬犯罪，最高可處罰款5,000元。

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