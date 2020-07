《Overcooked》即將登陸PS5及Xbox Series X

▲ 風靡全球的友情考驗遊戲《OverCooked》,近日就宣布將會有新作登陸PlayStation 5和Xbox Series X兩大遊戲主機。

任天堂遊戲機Switch掀起全民打機熱潮,近期最熱門的遊戲相信非《集合啦!動物森友會》莫屬。不過,同樣風靡全球的友情考驗遊戲《OverCooked》,近日就宣布將會有新作登陸PlayStation 5和Xbox Series X兩大遊戲主機。

相信玩過《OverCooked》的朋友都知道,遊戲相當講求合作性,幾位玩家需要在遊戲內分工合作,按客人訂單在限時內煮好指定菜式,隨著時間倒數,眼看「豬隊友」火燒廚房或是倒掉煮好的食物,若隊友之間缺乏默契和及速度都很難勝出遊戲,分分鐘有機會玩到嘈交。

任天堂今晚舉行發布會 料將公開新遊戲陣容

微軟宣佈即將停產Xbox One X及Xbox One S主機

今次在PS5和Xbox Series X推出的遊戲名為《Overcooked: All You Can Eat》,基本上就是把過去兩集的所有關卡內容,連同DLC集結在一起,同時更會以4K / 60fps的畫面呈現。此外,還在遊戲中添加了新關卡,提供120名廚師角色,200多個烹飪廚房場景,以及七個全新的等級。

▲ 《All You Can Eat》中,提供120名廚師角色可供玩家選擇。

▲ 遊戲中添加了新關卡,200多個烹飪廚房場景,以及七個全新的等級。

《All You Can Eat》將會支援跨平台連線模式,允許在線多人遊戲之餘,更可跨平台與其他主機平台的玩家一起挑戰。同時又有提供協助模式和輔助功能,便利更多玩家的需要,包括延長關卡限時、可調節介面、色盲顯示,以及更易讀的文字指示等。

【宅經濟】疫情帶旺遊戲生意 雷蛇未來加強服務業務

目前,發行商仍未透露新遊戲的上架日期,不過估計將會與PS5、Xbox Series X的推出日期相近,吸引用戶在年末的長假期留在家中打機。

責任編輯:施雯雯