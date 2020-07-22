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《Overcooked》即將登陸PS5及Xbox Series X

科技 12:34 2020/07/22

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風靡全球的友情考驗遊戲《OverCooked》，近日就宣布將會有新作登陸PlayStation 5和Xbox Series X兩大遊戲主機。

任天堂遊戲機Switch掀起全民打機熱潮，近期最熱門的遊戲相信非《集合啦！動物森友會》莫屬。不過，同樣風靡全球的友情考驗遊戲《OverCooked》，近日就宣布將會有新作登陸PlayStation 5和Xbox Series X兩大遊戲主機。

相信玩過《OverCooked》的朋友都知道，遊戲相當講求合作性，幾位玩家需要在遊戲內分工合作，按客人訂單在限時內煮好指定菜式，隨著時間倒數，眼看「豬隊友」火燒廚房或是倒掉煮好的食物，若隊友之間缺乏默契和及速度都很難勝出遊戲，分分鐘有機會玩到嘈交。

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今次在PS5和Xbox Series X推出的遊戲名為《Overcooked: All You Can Eat》，基本上就是把過去兩集的所有關卡內容，連同DLC集結在一起，同時更會以4K / 60fps的畫面呈現。此外，還在遊戲中添加了新關卡，提供120名廚師角色，200多個烹飪廚房場景，以及七個全新的等級。

《All You Can Eat》中，提供120名廚師角色可供玩家選擇。

遊戲中添加了新關卡，200多個烹飪廚房場景，以及七個全新的等級。

《All You Can Eat》將會支援跨平台連線模式，允許在線多人遊戲之餘，更可跨平台與其他主機平台的玩家一起挑戰。同時又有提供協助模式和輔助功能，便利更多玩家的需要，包括延長關卡限時、可調節介面、色盲顯示，以及更易讀的文字指示等。

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目前，發行商仍未透露新遊戲的上架日期，不過估計將會與PS5、Xbox Series X的推出日期相近，吸引用戶在年末的長假期留在家中打機。

責任編輯：施雯雯

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