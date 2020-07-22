東京料累計確診破萬 日本批准用類固醇「地塞米松」治療

▲ 日本當局已在周二（21日）批准使用類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療新型冠狀肺炎病毒患者。

日本新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，東京連續多日日增200多宗確診個案，料今日累計確診將破萬。日本當局已在周二（21日）批准使用類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療新型冠狀肺炎病毒患者。

以目前每日新增200多宗確診的趨勢來看，東京都知事小池百合子表示，截至7月21日東京都病例累計9816人，22日累計確診突破一萬已成定局。

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繼5月批准使用新藥瑞德西韋，厚生勞動省參考牛津大學研究以及批准使用地塞米松治療新冠肺炎患者。這款藥物廉價，醫療保險也能涵蓋。

英國牛津大學6月公布地塞米松的研究，指出該藥物可減少重症患者的死亡率。

牛津大學研究團隊對約6000名新冠患者進行藥物測試，其中2,000名患者施以地塞米松治療，其中要靠呼吸機輔助呼吸的患者，死亡率自40%大幅降低至28%；需靠輸送氧氣維生的患者，死亡率從25%減至20%，但對病情較輕的患者來說，治療效果並不顯著；使用呼吸機的患者連續10天使用低劑量地塞米松治療，可降低死亡率達三分之一。

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記者：葉芷樺