【美股期貨】3大指數期貨升勢回順　道指期貨升約30點（不斷更新）

▲ 【美股期貨】道指期貨升逾100點 納指期貨升0.4%（不斷更新）

美股期貨於亞洲時段先升後回順，道指期貨升逾100點後升幅收窄；納指昨創新高倒跌0.8%，納指期貨回穩。

【14：00】道指期貨升29點，報26755點；標指期貨升1點，報3252點；納指期貨升8點，報10859點。

【12：06】道指期貨升116點，報26842點；標指期貨升11點，報3262點；納指期貨升42點，報10893點。

【11：35】特斯拉（Tesla 美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）可再獲得21億美元的薪酬（約162.8億港元），因馬斯克已成功達到取得薪酬的第2個目標門檻：Tesla 6個月內市值平均於1500億美元以上。

Tesla馬斯克再達標 獲市值162億元認股權

【Tesla股價】Tesla有望納入標指？次季業績成關鍵

【11：06】亞馬遜（Amazon，美：AMZN）急升8%。彭博報道，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）身家亦都水漲船高，破紀錄周一（20日）單日暴增130億美元（折合約1,014億港元）。

【全球首富】亞馬遜貝索斯身家1日暴漲千億 總資產超Nike、麥當勞市值

【09：45】聯合航空（United Airlines）上季盈轉虧，次季虧損16.3億美元。聯合航空指，次季日均燒錢約4000萬美元（約3.12萬港元），預期第三季會繼續燒錢，但燒錢金額料縮減至2500萬美元。

【航空告急】聯合航空上季日均燒錢逾3萬元 逾3萬名員工放薪假

【09：00】Snapchat母公司Snap（美：SNAP）公布，第二季淨虧損擴大至3.26億美元，相對去年同期虧損2.55億元，每股虧損9美仙。SNAP盤後挫逾6%，報23.17美元。

【Snap業績】Snap第2季淨虧損擴至近3.3億美元 盤後股價跌逾6%

美股先升後回順，歐盟27國達成協議，成立7,500億歐元（約6.66萬億港元）的歐盟復甦基金，加上市場憧憬美國將推新一輪刺激措施，美股高開，惟但尾段欠缺動力，道指最多升345點，收市升159點，收報26840點，標指升5點或0.2%，收報3257點，納指倒跌86點或跌0.8%，收報10680點，早盤曾破頂觸10839點。

道指升159點納指倒跌 港股ADR跌227點

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱



讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



責任編輯：梁浩碩