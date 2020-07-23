【美股市況】科技股續跑輸納指倒跌　道指升77點（不斷更新）

▲ 美股指數期貨盤前略反彈

道指期貨跌逾100點，科技股仍承接昨晚跌勢，納指期貨跌0.5%，亞洲交易時段突然爆出美國關閉中國總領事館消息，投資界屏息靜氣，觀望美國進一步的說法，以及中國如果回應，暫時局勢未必急升溫，股民亦未需急避險。 此外，美國疫情的困擾亦要留意。

【03：00】科技股續跑輸，納指跌約13點，道指及標指則彈77點及8點。

【01：47】道指升42點。美股三大指數波幅約1%之內，資金未輕言沽貨，觀望氣氛仍濃厚。

【01：30】路透社引述消息報道，法國當局已告知計劃使用華為5G設備的電信運營商，一旦到期，他們將無法續簽該設備的許可證。但當月仍會使批出使用華為設備，許可證為3至8年，即到了2028，華為5G設備會在法國被禁。華為拒評。

【00：32】投資者憧憬美國財政刺激措施，抵銷中美緊張局勢升溫，道指報26916點，升有75點。

【23：30】歐洲收市下跌，英國跌1%，德法跌0.5%及1.3%。

【23：26】美國司法部起訴兩名中國黑客，指他們涉嫌為中國國安部竊取新冠病毒疫苗研究和香港示威者資料。道指升77點，納指跌0.1%。

【23：07】涉嫌以「假金」作抵押的中概股金凰珠寶（美︰KGJI）於早段大升逾1成。其餘中概股表現普遍受壓，蔚來跌逾6%，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌逾3%，阿里巴巴（美：BABA）及百度（美：BIDU）跌逾2%，愛奇藝（美：IQ）跌2%。

【23：04】三大指數走勢分歧，道指現升87點，納指跌11點，標指升3點。

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【22：52】道指報26869點，微升29點，其餘標指、納指倒升後再倒跌。

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【21：53】道指反彈，升78點，納指升52點。

【21：47】美國電動車巨企Tesla（美：TSLA）將於美股盤後公布第二季業績，市場預期營收將較第一季低。Tesla於早段升2.3%，報1604美元。微軟（美：MSFT）亦會公布上財季表現，微軟現升0.9%，報210.87美元。

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【21：34】疫苗股甫開市表現強勁，BioNTech（美：BNTX）升逾半成，現報96.99美元，輝瑞（美：PFE）升逾4%，報38.44美元。

【21：30】美股開市，三大指數走勢分歧，道指跌30點，納指升1點，標指跌1點。

【21：17】視頻軟件Slack（美：WORK）向歐盟委員會投訴微軟（美：MSFT），稱其存在反競爭行為。微軟未有回應。Slack於美股盤前升0.4%，微軟升0.3%。

【21：06】市場對中美角力的擔憂似乎有所緩解，標指期貨跌幅收窄，現跌2點，道指期貨則跌54點。

【20：48】疫苗股BioNTech（美：BNTX）美股盤前升勢強勁，現漲10.3%，報101.3美元。

【20：48】美國共和黨參議員Marco Rubio於Twitter指，中國駐休斯敦總領館是大型間諜中心，早該強迫其關閉。

【20：23】現貨銀價飆升逾7%，每盎斯報22.94美元， 創6年高。

【20：23】道指期貨跌幅收窄，現跌43點。

【19：32】外電報道，華府指，若輝瑞（美：PFE）的新冠肺炎疫苗經測驗後，使用在人類身上證明安全、有效，政府將支付19.5億美元生產及購買1億支疫苗。輝瑞於美股盤前飆升，漲逾5%，與其合作研發的BioNTech（美：BNTX）則升逾7%。

【新冠疫情】美國政府：若Pfizer疫苗有效 將支付152億購買1億劑疫苗

【19：20】美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association）表示，在購房者需求以及強勁的再融資市場推動下，上月周按揭貸款申請指數上升4.1%。

美國上周按揭申請指數升4.1%

【19：11】市場初步預期中美關係未大幅惡化，納指倒升0.3%，道指期貨跌幅亦縮窄至64點。

【18：17】美國國務院發言人向傳媒透露，關閉中國駐休斯頓總領館的決定是為了保護美國民眾的知識產權與私人資料。道指期貨現跌113點。

【18：02】市場消息認為，與美國近期指稱的中國間諜案有關。

【17：52】外媒引述消息指，中國擬考慮關閉美國駐武漢領事館。

【17：49】多隻中概股於美股盤前下挫，其中蔚來（美：NIO）跌5.5%。

美國對中國駐休斯敦總領事館「逐命令」 中概股盤前受壓、蔚來跌半成

【17：37】道指期貨續跌逾百點。消息指，英國政府擬放棄在美國總統大選之前，與美國達成貿易協議的希望，英國官員將談判進展緩慢歸咎於新型冠狀病毒疫情。

【英美協議】疫情礙談判 英放棄年底前與美達成貿易協議的希望

【17：27】金價未見大幅攀升，現貨金現升0.5%，每盎司1851.52美元。

【17：14】滙價成中美角力指標，港滙及人民幣只是稍為下跌。

【17：09】市場關注中美角力升溫，歐洲股市未如港股尾市大跌，德國股市跌0.5%，英國跌0.9%，法國跌1.1%。反映歐洲投資者未有過大反應。

【16：53】歐股繼續乏力，富時100現跌0.8%，德國DAX跌0.5%，法國CAC跌1.2%。道指期貨現跌137點。

【16：34】美國要求中方關閉駐休斯敦總領事館，中美緊張關係升級，美股期貨轉跌，道指期貨跌84點，報26642點；標指期貨跌10點，報3240點；納指期貨跌43點，報10807點。

【15：13】美股指數期貨盤前略反彈，道期升約60點。

【15：00】歐股早段回吐，三大指數均走低，富時100跌0.2%、德國DAX微跌3點或0.03%、法國CAC下滑0.2%。

【14：00】道指期貨升29點，報26755點；標指期貨升1點，報3252點；納指期貨升8點，報10859點。

【12：06】道指期貨升116點，報26842點；標指期貨升11點，報3262點；納指期貨升42點，報10893點。

【11：35】特斯拉（Tesla 美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）可再獲得21億美元的薪酬（約162.8億港元），因馬斯克已成功達到取得薪酬的第2個目標門檻：Tesla 6個月內市值平均於1500億美元以上。

Tesla馬斯克再達標 獲市值162億元認股權

【Tesla股價】Tesla有望納入標指？次季業績成關鍵

【11：06】亞馬遜（Amazon，美：AMZN）急升8%。彭博報道，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）身家亦都水漲船高，破紀錄周一（20日）單日暴增130億美元（折合約1,014億港元）。

【全球首富】亞馬遜貝索斯身家1日暴漲千億 總資產超Nike、麥當勞市值

【09：45】聯合航空（United Airlines）上季盈轉虧，次季虧損16.3億美元。聯合航空指，次季日均燒錢約4000萬美元（約3.12萬港元），預期第三季會繼續燒錢，但燒錢金額料縮減至2500萬美元。

【航空告急】聯合航空上季日均燒錢逾3萬元 逾3萬名員工放薪假

【09：00】Snapchat母公司Snap（美：SNAP）公布，第二季淨虧損擴大至3.26億美元，相對去年同期虧損2.55億元，每股虧損9美仙。SNAP盤後挫逾6%，報23.17美元。

【Snap業績】Snap第2季淨虧損擴至近3.3億美元 盤後股價跌逾6%

美股先升後回順，歐盟27國達成協議，成立7,500億歐元（約6.66萬億港元）的歐盟復甦基金，加上市場憧憬美國將推新一輪刺激措施，美股高開，惟但尾段欠缺動力，道指最多升345點，收市升159點，收報26840點，標指升5點或0.2%，收報3257點，納指倒跌86點或跌0.8%，收報10680點，早盤曾破頂觸10839點。

道指升159點納指倒跌 港股ADR跌227點

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責任編輯：梁浩碩