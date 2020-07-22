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【疫市營商】韓國泡菜上半年出口量增　香港列入前五大

商業 12:12 2020/07/22

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韓國品牌宗家府母企「大象」，在中國連雲港市設泡菜工廠。（宗家府官網截圖）

新冠肺炎疫情改變港人生活習慣。據韓聯社報道，今年上半年受疫情影響，消費者對泡菜需求增加。其引述業內人士分析，以往主要為韓國人居於海外選購泡菜，現時有更多非韓國籍或韓裔的消費者採購。

【疫市營商】韓國《屍殺半島》上映首周　觀影逾200萬人次

據韓國農水產食品流通公社的數據顯示，韓國製泡菜出口量在今年上半年，已達去年全年出口量的68.3%，錄2.0259萬噸；而前五名出口地的量，達去年泡菜出口總量的70.9%至81.2%。

【疫市營商】瑞士鐘錶6月出口續跌　香港跌逾5成

至於今年上半年前五名的韓國泡菜出口地中，香港亦位列第四名。不過，以出口到日本的數量最大，達1.0349萬噸，佔去年全年輸日的64.9%；其次按次序分別為美國的3,024噸、澳洲的1,112噸、香港的1,022噸，以及台灣的887噸。

宗家府於中國設廠　下月開始製泡菜
隨着韓國泡菜出口量漸增，主要生產商的銷售亦升。有售泡菜的韓國品牌宗家府，其母企「大象」在中國連雲港市設泡菜工廠，並將於下月營運。據了解，宗家府泡菜在去年全年的出口額達4,300萬美元，而今年上半年已達3,000萬美元，並佔韓國泡菜出口總額41%。

【疫市營商】6月瑞士鐘錶出口香港跌逾5成　顧問：本港內需不大

責任編輯：馬意文

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