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【港交所新高】港交所市值稱霸全球 「大牛價」不是夢? （訂戶專享）

即市財經 12:51 2020/07/22

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科網股上市熱潮，將港交所 （00388） 股價推向高峰，市值更超越芝商所（CME），重奪全球市值最大交易所寶座。美國上市中概股回歸、科技「獨角獸」上市、A股及亞太區股指衍生產品發展前景，短綫有望續為港交所提供上升動力。

...

欄名 : 交易講場

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