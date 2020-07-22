【港交所新高】港交所市值稱霸全球 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 即市財經 12:51 2020/07/22 分享： 科網股上市熱潮，將港交所 （00388） 股價推向高峰，市值更超越芝商所（CME），重奪全球市值最大交易所寶座。美國上市中概股回歸、科技「獨角獸」上市、A股及亞太區股指衍生產品發展前景，短綫有望續為港交所提供上升動力。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 2020/07/21 【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 2020/07/20 【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 2020/07/16 【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享） 2020/07/15 【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享） 【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 2020/07/14 【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 目標價 香港交易所（00388） 恒生科技指數 恒生指數 經濟 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 滬港通 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入