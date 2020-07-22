Instagram 測試新增個人募捐籌款功能

▲ 近日有傳Instagram將推出全新的個人籌款功能，並率先於美國、英國和愛爾蘭進行測試。

早於今年4月底，Instagram就宣佈在Stories 功能中加入Donation Stickers （捐贈貼紙）功能，允許直播觀眾直接捐款給獲得批准的組織用戶，從而便於非營利組織籌集資金。近日有傳功能將延伸至個人用戶，並率先於美國、英國和愛爾蘭進行測試。

Instagram表示，自1月份開始，其平台和Facebook的用戶已為新冠肺炎疫情及種族議題籌得逾6,500萬美元（約港幣5億元），而上月美國的捐款更大增達一倍。至於全新的個人籌款功能，將允許用戶從他們的個人資料頁面直接顯示鏈接，測試將於Android系統上進行，隨後再到iOS系統。

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用戶如想開始使用「個人籌款」（Personal Fundraisers）功能，擁有權限的用戶可以先點選「編輯個人資料」，再「添加籌款活動」。系統將要求用戶選擇一張照片作為籌款頁面，並選擇個人的籌款類別，以及提供有關個人事業的更多資料，包括尋求籌款的原因。

Instagram將審查所有籌款人，以確保他們的籌款活動符合資格。詳細籌款細則與Facebook一樣，包括：社區項目與團體、危機救濟、志願服務、旅遊、醫療、教育以及寵物等。但Instagram強調，此功能將無法為政治運動或任何違反當地法律的活動籌集資金。

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獲批籌款活動後，用戶可以持續籌款30天，並可選擇延長籌款時間一次，也可以選擇提前結束。用戶可選擇以匿名身份捐款予個人籌款者，不過創建者仍然可以看到其Instagram用戶名稱，個人資料頁面的名稱以及捐贈金額。首次捐贈後的六天內，創建者將開始收到有關捐款，不過或會被扣除稅項。而創建者亦需要負責根據其所選擇的國家或地區，支付有關的捐贈手續費。

Instagram計劃將在未來數月擴大功能，現時已向少數用戶推出，允許用戶在他們的Feed和Stories中分享個人籌款活動。

責任編輯：施雯雯