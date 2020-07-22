  • 32°C
香港時間 : 2020722日 (三) 12:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Instagram 測試新增個人募捐籌款功能

科技 11:44 2020/07/22

分享：

近日有傳Instagram將推出全新的個人籌款功能，並率先於美國、英國和愛爾蘭進行測試。

早於今年4月底，Instagram就宣佈在Stories 功能中加入Donation Stickers （捐贈貼紙）功能，允許直播觀眾直接捐款給獲得批准的組織用戶，從而便於非營利組織籌集資金。近日有傳功能將延伸至個人用戶，並率先於美國、英國和愛爾蘭進行測試。

Instagram表示，自1月份開始，其平台和Facebook的用戶已為新冠肺炎疫情及種族議題籌得逾6,500萬美元（約港幣5億元），而上月美國的捐款更大增達一倍。至於全新的個人籌款功能，將允許用戶從他們的個人資料頁面直接顯示鏈接，測試將於Android系統上進行，隨後再到iOS系統。

挑戰TikTok　FB宣佈於多國推出「Instagram Reels」功能

用戶如想開始使用「個人籌款」（Personal Fundraisers）功能，擁有權限的用戶可以先點選「編輯個人資料」，再「添加籌款活動」。系統將要求用戶選擇一張照片作為籌款頁面，並選擇個人的籌款類別，以及提供有關個人事業的更多資料，包括尋求籌款的原因。

Instagram將審查所有籌款人，以確保他們的籌款活動符合資格。詳細籌款細則與Facebook一樣，包括：社區項目與團體、危機救濟、志願服務、旅遊、醫療、教育以及寵物等。但Instagram強調，此功能將無法為政治運動或任何違反當地法律的活動籌集資金。

【新冠肺炎】手機App下載量激增　今年第二季達378億次

【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱

獲批籌款活動後，用戶可以持續籌款30天，並可選擇延長籌款時間一次，也可以選擇提前結束。用戶可選擇以匿名身份捐款予個人籌款者，不過創建者仍然可以看到其Instagram用戶名稱，個人資料頁面的名稱以及捐贈金額。首次捐贈後的六天內，創建者將開始收到有關捐款，不過或會被扣除稅項。而創建者亦需要負責根據其所選擇的國家或地區，支付有關的捐贈手續費。

Instagram計劃將在未來數月擴大功能，現時已向少數用戶推出，允許用戶在他們的Feed和Stories中分享個人籌款活動。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
2020/07/21
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
【新冠肺炎】手機App下載量激增　今年第二季達378億次
2020/07/21
【新冠肺炎】手機App下載量激增　今年第二季達378億次
【疫市營商】Google全新計劃　影片購物平台Shoploop登場
2020/07/17
【疫市營商】Google全新計劃　影片購物平台Shoploop登場
挑戰TikTok　FB宣佈於多國推出「Instagram Reels」功能
2020/07/17
挑戰TikTok　FB宣佈於多國推出「Instagram Reels」功能
【港區國安法】傳Facebook及Google撤港　數據私隱專家：禁網僅時間問題
2020/07/13
【港區國安法】傳Facebook及Google撤港　數據私隱專家：禁網僅時間問題
疫情 政治 運動 集資 英國 愛爾蘭 美國 Facebook Instagram Android

下一篇文章

首次面世　LCD屏幕支援多點觸控屏下指紋辨識
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【在家工作】勿忘基本開會禮儀　Zoom分享線上會議貼士
【在家工作】勿忘基本開會禮儀　Zoom分享線上會議貼士
郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級　售價較上一代低
郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級　售價較上一代低
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
三星手機業務主管率先爆　下月發布會帶來五款新裝置
三星手機業務主管率先爆　下月發布會帶來五款新裝置
【智能手機】榮耀HONOR 8S攻港　明起正式發售
【智能手機】榮耀HONOR 8S攻港　明起正式發售
為雙屏設備而設　Windows 10X系統傳延至明年發布
為雙屏設備而設　Windows 10X系統傳延至明年發布