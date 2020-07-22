【美股焦點】Tesla馬斯克再達標　獲市值162億元認股權

▲ Tesla馬斯克再達標 獲市值162億元認股權

特斯拉（Tesla 美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）可再獲得21億美元的薪酬（約162.8億港元），因馬斯克已成功達到取得薪酬的第2個目標門檻：Tesla 6個月內市值平均於1500億美元以上。

馬斯克並無底薪或任何現金花紅，報道指，根據Tesla董事會與馬斯克的薪酬協議，馬斯克可另再有169萬股的認股權，認購價為每股350.02美元，按Tesla股價收報1,568.36美元計，這筆薪酬的價值高達21億美元。

下一個薪酬目標門檻是6個月內Tesla市值平均於2000億美元，加上連續4季收入達到350億美元，或息稅折攤前盈利（EBITDA）30億美元。

計劃一共有12個目標，根據Tesla估計，如果達成所有薪酬方案所定的目標，給予馬斯克的報酬估計將超過500億美元。

根據彭博的億萬富豪排行榜，馬斯克全球排名第9，目前身價715億美元。

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責任編輯：梁浩碩