【美國疫情】單日破千死創6月初最多 特朗普警告或惡化

美國疫情未緩和,周二(21日)新增逾1000人死於新冠肺炎,創6月初以來的單日新高。總統特朗普再次舉行疫情記者會,警告情況可能惡化。他呼籲,如不能保持社交距離,應佩戴口罩,並指口罩有用。他又促請年輕人,不要在人多的酒吧或其他迫滿人的室內場所聚集。

特朗普(Donald Trump)表示,疫情在當地好轉之前,情況有機會變得更差(get worse before it gets better)。雖然他多次呼籲民眾戴口罩,但他未在簡報會上佩戴口罩,僅稱會隨身攜帶口罩,亦很樂意使用。

路透社統計,美國死亡人數在4月錄得明顯上升,平均每日有2000人病逝,其後持續下跌至5月平均每日1300人死,6月更減少至每日低於800死。

不過,美國上周新增5200多人病逝,較前一周多5%,死亡人數連續兩周增加。美國累計近14.2萬人死亡,專家警告,近日確診及住院人數急升,死亡人數可能進一步上升。

統計顯示,有多個州分未達到安全標準,如連續2周確診下跌,已經率先重開,導致21個州的死亡人數上升,包括亞利桑那州、佛羅里達州和德州。

確診增加部分原因的確是檢測多了,但值得留意的是,住院人數在6月底也開始急增。7月至今,17個州的住院人數創新高,其中9個州周二宣布創新高,包括阿拉巴馬州、德州和加州。在佛州,每天有大約40多間醫院指,深切治療部(ICU)已爆滿。

記者:鄧燕君