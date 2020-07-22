【全球首富】亞馬遜貝索斯身家1日暴漲1000億元 總資產超Nike、麥當勞市值

▲ 亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）身家周一（20日）單日暴增130億美元（折合約1,014億港元）。

隔晚美股造好，納指更創4月以來單日最好表現，今年以來第28次創收市新高，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）急升8%。彭博報道，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）身家亦都水漲船高，破紀錄周一（20日）單日暴增130億美元（折合約1,014億港元）。

新冠肺炎疫情未受控，全球民眾減少外出，繼續帶動網購需求，網購巨擘亞馬遜隔晚揚7.9%，創自2018年底以來最大單日升幅。

貝索斯個人身家超Nike、麥當勞等市值

本身已經是全球首富的亞馬遜創辦人貝索斯，身家亦在一日暴升130億美元，是彭博億萬富豪指數2012年推出以來，最大的個人單日增幅。

若計及今年亞馬遜累積升幅，其實已帶挈貝索斯的身家錄得幾何式增加，今年以來身家累增740億美元，最新增至1,893億美元。

彭博形容，貝索斯個人的身家甚至超過埃克森美孚，耐克（Nike）和麥當勞等巨企的市值。

而貝索斯的前妻Mackenzie Bezos，在周一單日的資產亦增加46億美元，目前是全球第13個最富有個人。

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