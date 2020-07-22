【港交所新高】港交所屢創新高 重奪全球交易所市值一哥

近期港交所 （00388） 的利好消息不絕，昨日螞蟻集團擬A+H上市，以及「港版納指」推出，刺激港交所昨日股價升見380元，因而令港交所失落5年後，來再重奪全球交易所市值一哥的地位。

以港交所昨日收市價380元計，市值約為4,800億港元，力壓芝加哥商品交易所（CME）的約4,400億港元，市值再成為全球交易所之冠。

港交所股價今早一度回落近2%，低見374.6元後反彈倒升，高見381元，股價再創新高。

2015年「港股大時代」市值曾短暫超CME

事實上，港交所於2000年上市後，大部份時間市值超越CME，一直為全球交易所市值一哥。至2008年金融海嘯港股見頂後，與CME市值之爭互有勝負。到2015年「港股大時代」期間，港股隨A股急漲，港交所股價首次衝逾300元創新高。當年4月至8月間，港交所市值曾短暫明顯超前CME，惟只維持約4個月，其後再被CME拋離。直到5年後，港交所才重奪一哥地位。

近期港交所股價一直呈強，主要受惠中概股回流潮，以及港股成交急漲再現2000億成交。而昨日阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團擬AH同步上市，以及恒生科技指數發布，市場視為港交所最受惠，因而推動港交所股價昨日升見388元。

昨日花旗唱好港交所，指「港版納指」推可出會促進港股交投，亦可吸引更多高質素的中資科網企業轉投香港上市。港交所現時重奪交易所一哥地位，受惠多項利好因素，料一哥地位未來一段時間有望守穩。

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責任編輯：錢家鋒