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【港版納指】ATMX急回　騰訊跌逾4%美團挫6%失200關

即市財經 16:20 2020/07/22

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港版納指」（恒生科技指數）下星期一（27日）推出，昨炒上的新經濟股今日回氣，阿里巴巴現跌逾1%。

「港版納指」（恒生科技指數）下星期一（27日）推出，昨炒上的新經濟股今日回氣，美國要求中方關閉駐休斯頓總領事館，港股最後半小時交易時段跌幅擴大，ATMX跟瀉，阿里巴巴 （09988） 全日跌3.5%，收報248元；美團 （03690） 跌6.2%，收192.2元。另外，騰訊 （00700） 跌4.4%，最新報539元；小米 （01810） 跌5.8%，收15.6元。

另外，網易 （09999） 跌2.8%，收報145元；京東 （09618） 跌4.7%，報242.2元。

金蝶國際 （00268） 跌5.9%、恒騰網絡 （00136） 跌8.8%。

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