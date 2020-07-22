【港版納指】ATMX急回 騰訊跌逾4%美團挫6%失200關
即市財經 16:20 2020/07/22
「港版納指」（恒生科技指數）下星期一（27日）推出，昨炒上的新經濟股今日回氣，美國要求中方關閉駐休斯頓總領事館，港股最後半小時交易時段跌幅擴大，ATMX跟瀉，阿里巴巴 （09988） 全日跌3.5%，收報248元；美團 （03690） 跌6.2%，收192.2元。另外，騰訊 （00700） 跌4.4%，最新報539元；小米 （01810） 跌5.8%，收15.6元。
另外，網易 （09999） 跌2.8%，收報145元；京東 （09618） 跌4.7%，報242.2元。
金蝶國際 （00268） 跌5.9%、恒騰網絡 （00136） 跌8.8%。
相關文章：
【恒生科技指數】花旗：科網股、港交所受惠 成納指外另一科技投資者關注
【ATMX】港版納指周一面世 恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）
【港版納指】30隻成份股騰訊系佔近三分一 恒生科技指數變另一「騰指」？
【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁