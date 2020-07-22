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【國泰危機】國泰：每月燒錢削半至15億元　燃油對沖或大額虧損

即市財經 16:46 2020/07/22

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國泰航空指，由於已盡量減少客運服務，虧損現金已減至約15億元，且預期將維持於目前水平。

國泰航空 （00293） 今日發布供股文件交代多項財務預測和最新安排，包括最新每月現金虧損15億元、延收空中巴士波音客機和燃油對沖巨額虧損等資料。國泰航空稱，受於新型冠狀病毒大流行致使航班規模減少，導致國泰預計油耗方面處於「過度對沖狀態」，即對沖合約遠超實際使用量。

國泰在供股文件交代風險因素，指出以往的盈餘對沖將歸類為無效，今年可能錄得大額以市價計價的燃油對沖虧損，會在今年業績確認，也不保證不在今年損益中，確認更多以市價計價的虧損。

空中巴士允延收客機　國泰與波音研遲收777X

國泰又披露，已與空中巴士（Airbus）達成協議，推遲A350-900、A350-10000和A321neo飛機訂單的交付。國泰並指，提前與波音（Boeing）協商，以推遲其777-9（即777X系列）訂單的交付。據年報資料，國泰原訂2021年就會陸續接收共21架波音777X 客機，料成為國泰載客量最高的寬體客機。

國泰指出，空巴寬體客機A350-900及A350-10000飛機的交付從2020至2021年延遲到2020至2023年，A321neo的交付時間亦從2020至2023年改為2020至2025年。公司未有透露最新每年的交付詳情。

原訂計劃中，國泰會於今年接收4架A350-900、3架A350-1000，明年再收5架A350-1000客機；國泰另落訂16架窄體客機A321neo，供旗下國泰港龍和廉航香港快運（HKExpress）使用。

月燒15億元現金　較高峰回落一半

國泰稱，疫情令業務放緩，今次推遲交付預計將在短中期內，為集團節省現金開支。不過，儘管採取了所有這些措施，國泰的客運收入仍然下跌至去年水平的僅約1%，意味國泰初始每月營運虧損現金25億至30億元，虧損是由於向客戶退還高額款項。由於已盡量減少客運服務，虧損現金已減至約15億元，且預期將維持於目前水平。

國泰今早表現靠穩，半日升0.5%，報5.85元，惟尾市隨大市受累中美關係再轉緊，全日跌1%， 收報5.76元，成交5460萬元。

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