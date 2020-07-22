【國泰危機】國泰：每月燒錢削半至15億元　延遲接收空中巴士飛機、與波音研遲收777X

▲ 國泰航空指，由於已盡量減少客運服務，虧損現金已減至約15億元，且預期將維持於目前水平。

國泰航空 （00293） 表示，已與空中巴士（Airbus）達成協議，推遲A350-900、A350-10000和A321neo飛機訂單的交付。國泰並指，提前與波音（Boeing）協商，以推遲其777-9（即777X系列）訂單的交付。據年報資料，國泰原訂2021年就會陸續接收共21架波音777X 客機，料成為國泰載客量最高的寬體客機。

國泰指出，空巴寬體客機A350-900及A350-10000飛機的交付從2020至2021年延遲到2020至2023年，A321neo的交付時間亦從2020至2023年改為2020至2025年。公司未有透露最新每年的交付詳情。

原訂計劃中，國泰會於今年接收4架A350-900、3架A350-1000，明年再收5架A350-1000客機；國泰另落訂16架窄體客機A321neo，供旗下國泰港龍和廉航香港快運（HKExpress）使用。

月燒15億元現金 較高峰回落一半

國泰稱，疫情令業務放緩，今次推遲交付預計將在短中期內，為集團節省現金開支。不過，儘管採取了所有這些措施，國泰的客運收入仍然下跌至去年水平的僅約1%，意味國泰初始每月營運虧損現金25億至30億元，虧損是由於向客戶退還高額款項。由於已盡量減少客運服務，虧損現金已減至約15億元，且預期將維持於目前水平。

國泰今早表現靠穩，半日升0.5%，報5.85元，成交2510萬元。

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