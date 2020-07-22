【國泰危機】國泰航空：減少客運令每月虧損額降至15億元　押後空巴飛機訂單的交付

▲ 國泰航空指，由於已盡量減少客運服務，虧損現金已減至約15億元，且預期將維持於目前水平。

國泰航空 （00293） 表示，已與空中巴士（Airbus）達成協議，推遲A350-900、A350-10000和A321neo飛機訂單的交付，並提前與波音（Boeing）協商，以推遲其777-9訂單的交付。

國泰指出，空巴A350-900及A350-10000飛機的交付從2020至2021年延遲到2020至2023年，A321neo的交付時間亦從2020至2023年改為2020至2025年。但公司未有透露每年的交付詳情。

國泰稱，疫情令業務放緩，今次推遲交付預計將在短中期內，為集團節省現金開支。不過，儘管採取了所有這些措施，國泰的客運收入仍然下跌至去年水平的僅約1%，意味國泰初始每月營運虧損現金25億至30億元，虧損是由於向客戶退還高額款項。由於已盡量減少客運服務，虧損現金已減至約15億元，且預期將維持於目前水平。

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