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面臨被美國禁用也不怕　TikTok將於未來3年招聘1萬職位

環球政經 10:36 2020/07/22

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短片社交平台海外版TikTok宣布，預料在未來3年將增設1萬個就業機會。

據《CNBC》報道，TikTok於海外市場甚受用戶歡迎，在年初於美國不足500名員，到現時已有約1400名員工，可見TikTok頗重視美國市場。

相關文章：白宮貿易顧問批TikTok等程式數據予中國索取　華春瑩：可恥的謊言

TikTok表示，這些增設的職位都是較為這薪的工作，並將幫程式繼續建立有趣而安全體驗。

據知，TikTok是次招聘的職位，包括工程、內容審核、客戶服務以至銷售等方面。

不過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前表示，美國正考慮禁止中國社交平台軟件，當中包括「TikTok」。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）又增指控TikTok等中國應用程式會竊取用戶數據。

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