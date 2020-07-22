【逃避封殺？】字節跳動部分美國投資者據報擬聯手收購TikTok多數股權

▲ ikTok目前在美國約有1,400名員工，而今年1月時的員工人數不到500名。

外媒引述消息人士報道，字節跳動部分美國投資者擬聯手收購TikTok（抖音海外版）多數股權，談判仍處於初步階段。報道指，這可能是字節跳動用來應對潛在禁令或強制分拆的對策之一。

另外，TikTok表示，計劃未來3年在美國增加約1萬個工作職位。TikTok目前在美國約有1,400名員工，而今年1月時的員工人數不到500名。

TikTok據報計劃招聘工程、銷售、內容審核和客戶服務等職位，重點會落在加州、紐約、德州、佛羅里達州和田納西州。

美國白宮官員日前表示，特朗普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式所造成的國家安全風險。特朗普此前亦證實，正考慮封殺TikTok，表明此舉是反擊中國應對新冠疫情不力的眾多措施之一，但未公布任何細節。

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