▲ 【港股市況】恒指黑期跌約80點 道指期貨升86點（不斷更新）

歐盟27國達成協議，成立7,500億歐元（約6.66萬億港元）的歐盟復甦基金，加上市場憧憬美國將推新一輪刺激措施，美股高開惟尾段欠缺動力，道指升159點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開227點，恒指料開報25408點。

【港區國安法】瑞銀CEO：不會在任何政治爭議上靠邊站 滙豐等多家銀行傳擴大對客戶的政治審查（第三版）

【09：14】即月期指開報25530點，跌79點或0.3%，低水106點。

【08：33】恒指黑期跌約80點，報25508點；道指期貨升86點，報26812點。

【08：15】正通汽車 （01728） 表示，因受新冠肺炎爆發影響，公司已先行建議貸款方修訂支付貸款本金25%的第3期還款到期日期，由2020年7月20日，修訂至2021年1月19日。

正通汽車：建議修訂部分貸款還款到期日至明年

【07：55】富豪汽車（Volvo，內地譯沃爾沃）稱，由於近期吉利汽車 （00175） 回歸A股的計劃，富豪汽車與吉利汽車二者的合併談判已暫時擱置。

富豪吉利暫停合併談判 因吉利回A計劃

【07：30】道指最多升345點，收市升159點，收報26840點，標指升5點或0.2%，收報3257點，納指倒跌86點或跌0.8%，收報10680點，早盤曾破頂觸10839點。

港股ADR收報25408點，跌227點或0.9%。恒指夜期收報25521點，跌88點，低水115點。

道指升159點納指倒跌 港股ADR跌227點

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責任編輯：梁浩碩