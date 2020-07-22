【港股市況】恒指半日微升20點　油金股齊造好中石油升逾6%（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約80點 道指期貨升86點（不斷更新）

歐盟27國達成協議，成立7,500億歐元（約6.66萬億港元）的歐盟復甦基金，加上市場憧憬美國將推新一輪刺激措施，美股高開惟尾段欠缺動力，道指升159點。恒生指數低開60點，開報25575點，早段跌逾百點後轉升，恒生指數中午微升20點。

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【12：00】恒指半日升20點，中午收報25655點。國指升45點，中午收報10490點。ATM 3股阿里巴巴、騰訊、美團回吐1%至近3%；港交所創新高後轉跌0.7%；油金股造好，中石油升逾6%。

【11：42】中國白銀 （00815） 升幅擴大至3成，高見1.04元。

【11：36】大市一度再轉跌，恒指最新報25638點，升3點。

【11：13】大市升逾百點後回順，恒指升約70點，於25700點水平。騰訊 （00700） 跌0.8%；港交所 （00388） 轉跌0.6%。

【10：55】內房股逆市向下，藍籌股中海外 （00688） 跌0.8%；潤地 （01109） 跌0.4%。

【10：44】中國動向 （03818） 再升逾1成，破頂高見1.27元。

【10：38】港交所 （00388） 破頂高見381元再轉跌0.3%，報378.8元。

【10：23】大市升幅擴大約80點，重上25700點水平。

【10：18】金價創近9年高，招金 （01818） 升逾3%；靈寶黃金 （03330） 升逾6%、中國黃金 （02099） 升逾8%、SPDR金ETF （02840） 升逾1%。

【金價走勢】歐美再推新救市方案令金價銀價飛升 中國白銀升兩成

【10：15】遊萊互動 （02022） 飈4成；雲遊 （00484） 升近19%；心動公司 （02400） 升1.9%。

【10：06】三桶油升幅再擴大，中石油 （00857） 升逾7%，高見2.86元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾3%。

【油價走勢】國際油價漲逾2% 油價急升中石油升半成昆侖升1成

【10：05】港股轉升，恒指最新報25646點，倒升10點。

【10：01】港交所 （00388） 轉升0.1%，高開380.6元再創上市新高。

【10：01】期指率先轉升，報25613點 升4點。

【09：56】A股向上，安碩A50 （02823） 升0.7%；南方A50 （02822） 升0.6%。

【09：48】大市跌幅收窄至約70點，報25566點。

【09：45】中石油 （00857） 升幅擴大至4.9%，高見2.84元，暫為表現最好藍籌股。歐盟達成復甦基金協議，加上新冠肺炎疫苗研發消息正面，利好油價升逾2%。

【09：42】中國飛鶴 （06186） 升逾3%，高見16.62元。早前被沽空機構殺人鯨資本（BlueOrcaCapital）狙擊的中國飛鶴邀請股東、潛在投資者及其他利益相關者前往參觀北京總部及位於黑龍江省及吉林省的工廠，及公司物流服務提供商位於天津及哈爾濱的物流倉庫，以加深了解公司業務流程及經營狀況。

【沽空狙擊】中國飛鶴邀請投資者參加總部及內地廠房 香港投資者不獲邀

【09：30】思捷環球 （00330） 逆市升0.9%，高見1.17元。羅琪茵再度增持思捷股份。據聯交所權益披露顯示，羅琪茵繼上周五，本周一（20日）以每股平均價1.1069元，增持約1283.34萬股，涉資約1420.5萬元。現時持股量達3.81億股，持股達20.2%。

【ESPRIT】羅琪茵代表入董事局 思捷不開特別股東會（第三版）

【09：36】昆侖能源 （00135） 升逾13%，高見6.35元。

【09：34】三桶油逆市造好，中石油 （00857） 升逾3%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【09：33】大市早段跌逾百點至25500點水平，恒指最新跌118點，報25517點。

【09：20】恒指低開60點，開報25575點。納指倒跌0.8%，ATM 3股回吐，騰訊 （00700） 跌近2%；阿里巴巴 （09988） 跌2.2%，美團點評 （03690） 跌4.6%。

【09：14】即月期指開報25530點，跌79點或0.3%，低水106點。

【08：33】恒指黑期跌約80點，報25508點；道指期貨升86點，報26812點。

【08：15】正通汽車 （01728） 表示，因受新冠肺炎爆發影響，公司已先行建議貸款方修訂支付貸款本金25%的第3期還款到期日期，由2020年7月20日，修訂至2021年1月19日。

正通汽車：建議修訂部分貸款還款到期日至明年

【07：55】富豪汽車（Volvo，內地譯沃爾沃）稱，由於近期吉利汽車 （00175） 回歸A股的計劃，富豪汽車與吉利汽車二者的合併談判已暫時擱置。

富豪吉利暫停合併談判 因吉利回A計劃

【07：30】道指最多升345點，收市升159點，收報26840點，標指升5點或0.2%，收報3257點，納指倒跌86點或跌0.8%，收報10680點，早盤曾破頂觸10839點。

港股ADR收報25408點，跌227點或0.9%。恒指夜期收報25521點，跌88點，低水115點。

道指升159點納指倒跌 港股ADR跌227點

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責任編輯：梁浩碩