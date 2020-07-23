【恒指夜期】標指納指曾倒跌　恒指夜期反彈無力暫跌5點（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約80點 道指期貨升86點（不斷更新）

中美擬互出招關閉領事館，美國要求中方關閉駐休斯敦總領事館後，中國亦傳出將出手反擊。港股大市尾市急插，外圍股市表現同樣偏弱。短期留意兩國今晚有否就此再發言論，大市短期料受消息左右走勢。

【00：52】恒指夜期報25100點，跌5點，高水42點。

【00：03】恒指夜期報25123點，升18點，高水65點。

【22：54】標指、納指倒跌，連帶恒指夜期升幅亦大收窄，報25115點，升10點，高水57點。

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【21：50】夜期升79點，報25184點，雖然未能收復下午失地，但亦反映到市場初步回穩迹象。

【21：30】道指、標指開市微跌，納指微升；恒指夜期則見反彈，報25195點，升90點，高水137點。

【中美角力】美國突要求關閉中國駐休斯敦領事館 在岸離岸人幣即跌穿7算

【20：49】美國國務卿蓬佩奧在記者會上提到中國威脅，稱關閉中國駐休斯頓總領館，保護智慧財產權，共產黨威脅到各個地方的自由。

【20：43】通訊事務管理局辦公室表示，就新城電台於未來一至兩天將未能牌照條件和要求，播出新聞和天氣報告及政府宣傳聲帶，要求新城電台提交有關這次事件的資料及應變計劃的實施情況。

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【20：43】高銀金融 （00530） 已委任長江集團執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志，為公司副主席及獨立非執行董事，明日起生效。

【20：25】恒指夜期續彈，升132點，高水179點，報25237點。

【20：13】恒指夜期升133點，報25238點，高水180點。

【20：13】信達生物擬配售7800萬股，集資介乎38.84億至39.62億元。

【配股潮】信達生物上市後第3度配售 股東配售兼發新股涉資近40億

【19：22】恒指夜期報25210點，升105點，高水152點。

【美股期貨】道指期貨外圍消息不斷更新

【18：47】夜期漲幅擴大，現升105點。

【18：47】外電報道，日本計劃與多國啟動商討，放寬12個國家或地區旅客入境，對象名單包括中國、南韓及台灣等，料先開放商務人士以至留學生往來。

【日本封關】日本擬放寬中國、南韓及台灣等旅客入境

【18：27】外電引述消息指，人民銀行擬暫停放寬貨幣政策，以免過度刺激，造成副作用，並希望保留彈藥。不過，為維持貨幣穩定，下半年放寬頻率或會下降。夜期現升83點。

【18：23】夜期反彈72點，人幣重越7算水平。

【18：17】美國國務院發言人向傳媒透露，今次決定是為了保護美國民眾的知識產權與私人資料。投資界憂慮稍為紓緩。

【18：09】國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民表示，中美兩國有太多領域交雜，而且互相倚賴，故中美要在經貿方面脫勾並不現實。【中美角力】朱民：中美脫勾並不現實 兩國太多領域交雜

【18：08】據外電報道指，君樂寶乳業正考慮在內地或香港上市，若在香港上市，公司計劃香港集資至少7億美元（約54.6億港元）。【新股IPO】君樂寶乳業擬來港上市 集資約55億

【18：07】（香港疫情）本港新增113宗確診個案，105宗為本地感染

【18：06】（香港疫情）63宗不明源頭個案包括3名教師，涉聖嘉勒書院、土瓜灣學之園等。

【18：05】英國積壓未處理護照申請，堆積如山。

【BNO】疫情癱瘓英護照部門 積壓未處理申請如山

【18：04】外電傳中國擬關閉美國武漢領事館反制。

【17：46】夜期倒升17點，高水54點，市場暫時似乎未被中美消息嚇怕。

【17：40】夜期跌幅收窄至5點或0.02%，報25100點，高水42點。

【17：17】中美緊張關係升溫，恒指夜期開市跌約78點，報25028點，低水30點，暫守25000關口。

【17：07】中港滙價偏軟，港滙稍為跌至7.7514，人民幣兌美元7算關口反覆，報7.0038。

【中美角力】美國突要求關閉中國駐休斯敦領事館 在岸離岸人幣即跌穿7算

【16：27】對於美國要求中方關閉駐休斯敦總領事館，外交部發言人汪文斌表示，中方對此予以強烈譴責，形容美方單方面對中方發起的政治挑釁，是前所未有的升級行動，嚴重違反國際法及中美領事條約的有關規定，批評是蠻橫無理，美國過去一段時間不斷對中國作出污名化攻擊，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則將作出必要反應。

有傳媒報道，休斯敦的消防與警方接報指，在總領事館的後院有文件被燒毀的痕跡，有人將文件放進垃圾箱內焚燒。

【16：20】中美關係緊張，中國稀土 （00769） 尾市急升18%。中船防務 （00317） 升逾6%。

【16：10】中美緊張關係升級，美國要求中方72小時內關閉駐休斯敦總領事館，港股尾市急插。恒指收報25057點，跌577點。國指收報10243點，跌201點。主板成交1556億元。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 跌逾4%。三桶油逆市升，中石油 （00857） 升逾4%。

【16：00】恒指U盤前跌517點，報25118點。

【15：53】騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 跌幅擴大至逾4%。滙豐 （00005） 跌2%，友邦 （01299） 跌1.6%。

【15：51】美國要求中方在72小時內關閉駐休斯敦總領事館，港股尾市急插500點，跌至25100點水平。

【15：47】道指期貨轉跌約40點。

【15：45】騰訊、港交所跌逾3%。

【15：45】大市跌400點，跌至25200點水平。

【15：39】大市跌逾300點，一度跌穿25300點，失守20天綫（25331點）。

【15：35】滙豐 （00005） 跌1%；港交所 （00388） 跌逾2%；友邦 （01299） 跌0.9%。

【15：35】大市尾市跌勢加劇，恒指跌250點，跌穿25400點水平。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；美團點評 （03690） 跌半成。

【15：33】港股尾市跌幅擴至逾200點，跌至25400點水平。

【15：29】美團點評 （03690） 尾市跌幅擴大至逾4%，報196.2元。

【15：10】恒指跌幅收窄至100點，重上10天綫。

【15：00】內地股市向上，上證升近0.4%；深證升0.9%；創業板指升1.2%。

【14：42】恒指跌幅擴大至約150點，報25487點，跌穿10天綫。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 跌1.8%。

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【14：31】大市午後反覆跌逾百點，恒指最新跌112點，報25522點，暫守10天綫（25494點）。

【14：24】騰訊 （00700） 隨市跌1.4%，跌至556元。瑞銀看好騰訊下月公布的第二季業績，予「買入」評級，升目標價至650元。

【騰訊股價】瑞銀升騰訊目標價至650元 潛在一成半升幅

【14：23】中國白銀集團 （00815） 愈升愈有，升幅擴大至4成。

【13：59】三桶油維持升勢，中石油 （00857） 升6%；中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 升近5%，為升幅最大藍籌首3位。

瑞信料中石油、昆侖能源短期內分拆天然氣管道業務 給予跑贏大市評級

【13：54】大市跌幅收窄至100點以下，恒指報25553點，跌82點，午後曾低見25488點。

【13：51】中國白銀集團 （00815） 午後升逾37%，高見1.06元。

【13：40】盈健醫療 （01419） 升逾7成，高見1.15元。

【13：29】港視 （01137） 逆市升逾2%；CEC國際 （00759） 升逾8%；國際家居零售 （01373） 升逾1%。

【13：26】ATM 3股中，仍以美團點評 （03690） 回吐幅度最大，跌逾3%。美團點評首席科學家夏華夏接受外媒訪問稱，美團現時外賣日訂單量達3000萬宗，預計未來5年將增長3至4倍，公司正著手利用無人配送，幫助騎手處理更多訂單。

【美團股價】美團料未來5年外賣訂單增3至4倍 著手測試無人配送

【13：01】消息指本港今增逾100宗確診或初步確診。消息又指，行會通過大強制戴口罩範圍至室內公眾場所，包括商場、街市須戴口罩。大市跌幅擴大至約100點，騰訊 （00700） 跌1.5%；港交所 （00388） 跌1.3%；滙豐 （00005） 跌0.7%；友邦 （01299） 跌0.1%。

【疫情大爆發】消息：今增逾100宗確診或初步確診 陳肇始1時半見記者 料要求商場、街市內須戴口罩

【13：00】恒指午後初段轉跌約75點，報25560點

【12：57】恒指黑期轉跌約3點。

【12：38】恒指黑期於港股中午休市時段升約10點；道指期貨升84點，報26810點。

【12：00】恒指半日升20點，中午收報25655點。國指升45點，中午收報10490點。ATM 3股阿里巴巴、騰訊、美團回吐1%至近3%；港交所創新高後轉跌0.7%；油金股造好，中石油升逾6%。

【11：42】中國白銀 （00815） 升幅擴大至3成，高見1.04元。

【11：36】大市一度再轉跌，恒指最新報25638點，升3點。

【11：13】大市升逾百點後回順，恒指升約70點，於25700點水平。騰訊 （00700） 跌0.8%；港交所 （00388） 轉跌0.6%。

【10：55】內房股逆市向下，藍籌股中海外 （00688） 跌0.8%；潤地 （01109） 跌0.4%。

【10：44】中國動向 （03818） 再升逾1成，破頂高見1.27元。

【10：38】港交所 （00388） 破頂高見381元再轉跌0.3%，報378.8元。

【10：23】大市升幅擴大約80點，重上25700點水平。

【10：18】金價創近9年高，招金 （01818） 升逾3%；靈寶黃金 （03330） 升逾6%、中國黃金 （02099） 升逾8%、SPDR金ETF （02840） 升逾1%。

【金價走勢】歐美再推新救市方案令金價銀價飛升 中國白銀升兩成

【10：15】遊萊互動 （02022） 飈4成；雲遊 （00484） 升近19%；心動公司 （02400） 升1.9%。

【10：06】三桶油升幅再擴大，中石油 （00857） 升逾7%，高見2.86元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾3%。

【油價走勢】國際油價漲逾2% 油價急升中石油升半成昆侖升1成

【10：05】港股轉升，恒指最新報25646點，倒升10點。

【10：01】港交所 （00388） 轉升0.1%，高開380.6元再創上市新高。

【10：01】期指率先轉升，報25613點 升4點。

【09：56】A股向上，安碩A50 （02823） 升0.7%；南方A50 （02822） 升0.6%。

【09：48】大市跌幅收窄至約70點，報25566點。

【09：45】中石油 （00857） 升幅擴大至4.9%，高見2.84元，暫為表現最好藍籌股。歐盟達成復甦基金協議，加上新冠肺炎疫苗研發消息正面，利好油價升逾2%。

【09：42】中國飛鶴 （06186） 升逾3%，高見16.62元。早前被沽空機構殺人鯨資本（BlueOrcaCapital）狙擊的中國飛鶴邀請股東、潛在投資者及其他利益相關者前往參觀北京總部及位於黑龍江省及吉林省的工廠，及公司物流服務提供商位於天津及哈爾濱的物流倉庫，以加深了解公司業務流程及經營狀況。

【沽空狙擊】中國飛鶴邀請投資者參加總部及內地廠房 香港投資者不獲邀

【09：30】思捷環球 （00330） 逆市升0.9%，高見1.17元。羅琪茵再度增持思捷股份。據聯交所權益披露顯示，羅琪茵繼上周五，本周一（20日）以每股平均價1.1069元，增持約1283.34萬股，涉資約1420.5萬元。現時持股量達3.81億股，持股達20.2%。

【ESPRIT】羅琪茵代表入董事局 思捷不開特別股東會（第三版）

【09：36】昆侖能源 （00135） 升逾13%，高見6.35元。

【09：34】三桶油逆市造好，中石油 （00857） 升逾3%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【09：33】大市早段跌逾百點至25500點水平，恒指最新跌118點，報25517點。

【09：20】恒指低開60點，開報25575點。納指倒跌0.8%，ATM 3股回吐，騰訊 （00700） 跌近2%；阿里巴巴 （09988） 跌2.2%，美團點評 （03690） 跌4.6%。

【09：14】即月期指開報25530點，跌79點或0.3%，低水106點。

【08：33】恒指黑期跌約80點，報25508點；道指期貨升86點，報26812點。

【08：15】正通汽車 （01728） 表示，因受新冠肺炎爆發影響，公司已先行建議貸款方修訂支付貸款本金25%的第3期還款到期日期，由2020年7月20日，修訂至2021年1月19日。

正通汽車：建議修訂部分貸款還款到期日至明年

【07：55】富豪汽車（Volvo，內地譯沃爾沃）稱，由於近期吉利汽車 （00175） 回歸A股的計劃，富豪汽車與吉利汽車二者的合併談判已暫時擱置。

富豪吉利暫停合併談判 因吉利回A計劃

【07：30】道指最多升345點，收市升159點，收報26840點，標指升5點或0.2%，收報3257點，納指倒跌86點或跌0.8%，收報10680點，早盤曾破頂觸10839點。

港股ADR收報25408點，跌227點或0.9%。恒指夜期收報25521點，跌88點，低水115點。

道指升159點納指倒跌 港股ADR跌227點

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責任編輯：梁浩碩