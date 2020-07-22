▲ 道指升159點納指倒跌 港股ADR跌227點

道指升159點 納指倒跌0.8%

美股先升後回順，歐盟27國達成協議，成立7,500億歐元（約6.66萬億港元）的歐盟復甦基金，加上市場憧憬美國將推新一輪刺激措施，美股高開，惟但尾段欠缺動力，道指最多升345點，收市升159點，收報26840點，標指升5點或0.2%，收報3257點，納指倒跌86點或跌0.8%，收報10680點，早盤曾破頂觸10839點。

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港股ADR跌227點

港股ADR收報25408點，跌227點或0.9%。恒指夜期收報25521點，跌88點，低水115點。

油價升逾2%

原油價格升逾2%。歐盟達成復甦基金協議，加上新冠肺炎疫苗研發消息正面，利好油價表現，紐約期油收報41.96美元，升1.15美元或2.8%。布蘭特期油收報44.32美元，升1.04美元或2.4%。

美滙指數跌0.7%

美滙指數報95.15，跌0.7%。歐元兌美元升至逾1年高，高見1.1539，最新報1.1533；美元兌日圓報106.84。

美國10年期債息報0.6厘。

紐約期金升1.5%

美元下跌，金價上揚，紐約期金收報1843.9美元，升26.5美元或1.5%。現貨金於1844美元水平。

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責任編輯：梁浩碩